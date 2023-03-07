Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", заявил Карасин
Карасин о "киевском следе" на "Северных потоках": НАТО хочет прикрыться Киевом
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", НАТО хочет прикрыться Киевом, заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
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"Украинцы, при всей моей любви к украинцам, к Украине прошлых лет – это (совершение Киевом теракта на СП - ред.) наивно. За этим стоят современные средства обнаружения, современные средства поиска, одним словом, к сожалению, или, к счастью, но украинцы в данном случае могут быть использованы как просто "объект скидывания ответственности". На самом деле, украинцы не могли это совершить, я абсолютно в этом уверен, что не могли это сделать. Делали профессионалы намного более высокого уровня, спецслужбы стран НАТО", - сказал он.
"Мы (Россия – ред.) последовательно будем разбираться во всей этой террористической истории для того, чтобы показать свою правоту. Это началось не вчера и, я думаю, закончится не скоро, но мы добьемся того, что это международное расследование под эгидой ООН будет проведено", - отметил Карасин.