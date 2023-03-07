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Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", заявил Карасин - РИА Новости, 07.03.2023
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22:45 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/potoki-1856509722.html
Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", заявил Карасин
Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", заявил Карасин - РИА Новости, 07.03.2023
Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", заявил Карасин
Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", НАТО хочет прикрыться Киевом, заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T22:45
2023-03-07T22:45
в мире
россия
украина
киев
григорий карасин
нато
оон
северный поток
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", НАТО хочет прикрыться Киевом, заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин. Отвечая на вопрос журналиста, хотят ли таким образом сделать Киев "крайним", экс-замглавы МИД РФ ответил, что страны НАТО так, скорее, хотят "прикрыться Киевом от разоблачения". "Мы (Россия – ред.) последовательно будем разбираться во всей этой террористической истории для того, чтобы показать свою правоту. Это началось не вчера и, я думаю, закончится не скоро, но мы добьемся того, что это международное расследование под эгидой ООН будет проведено", - отметил Карасин.
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в мире, россия, украина, киев, григорий карасин, нато, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Украина, Киев, Григорий Карасин, НАТО, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", заявил Карасин

Карасин о "киевском следе" на "Северных потоках": НАТО хочет прикрыться Киевом

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", НАТО хочет прикрыться Киевом, заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
«
"Украинцы, при всей моей любви к украинцам, к Украине прошлых лет – это (совершение Киевом теракта на СП - ред.) наивно. За этим стоят современные средства обнаружения, современные средства поиска, одним словом, к сожалению, или, к счастью, но украинцы в данном случае могут быть использованы как просто "объект скидывания ответственности". На самом деле, украинцы не могли это совершить, я абсолютно в этом уверен, что не могли это сделать. Делали профессионалы намного более высокого уровня, спецслужбы стран НАТО", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста, хотят ли таким образом сделать Киев "крайним", экс-замглавы МИД РФ ответил, что страны НАТО так, скорее, хотят "прикрыться Киевом от разоблачения".
"Мы (Россия – ред.) последовательно будем разбираться во всей этой террористической истории для того, чтобы показать свою правоту. Это началось не вчера и, я думаю, закончится не скоро, но мы добьемся того, что это международное расследование под эгидой ООН будет проведено", - отметил Карасин.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Установлено судно, с которого велась атака на "Северные потоки", пишут СМИ
Вчера, 20:55
 
В миреРоссияУкраинаКиевГригорий КарасинНАТОООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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