Украинцы не могли совершить теракт на "Северных потоках", заявил Карасин

«

"Украинцы, при всей моей любви к украинцам, к Украине прошлых лет – это (совершение Киевом теракта на СП - ред.) наивно. За этим стоят современные средства обнаружения, современные средства поиска, одним словом, к сожалению, или, к счастью, но украинцы в данном случае могут быть использованы как просто "объект скидывания ответственности". На самом деле, украинцы не могли это совершить, я абсолютно в этом уверен, что не могли это сделать. Делали профессионалы намного более высокого уровня, спецслужбы стран НАТО", - сказал он.