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СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023
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19:29 07.03.2023 (обновлено: 00:36 08.03.2023)
https://ria.ru/20230307/potoki-1856489452.html
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"
Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности властей России к атакам на "Северные потоки", пишет газета New York... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-07T19:29
2023-03-08T00:36
россия
европа
германия
владимир путин
алексей миллер
генеральная прокуратура рф
газпром
северный поток
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности властей России к атакам на "Северные потоки", пишет газета New York Times."Американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атаке", - пишет газета.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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россия, европа, германия, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"

NYT: в США не нашли доказательств причастности властей России к подрыву "Северных потоков"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности властей России к атакам на "Северные потоки", пишет газета New York Times.
"Американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атаке", - пишет газета.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
СМИ: проукраинская группировка может стоять за атакой на "Северные потоки"
Вчера, 18:38
 
РоссияЕвропаГерманияВладимир ПутинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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