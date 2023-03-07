https://ria.ru/20230307/potoki-1856489452.html

СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"

СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"

Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности властей России к атакам на "Северные потоки", пишет газета New York... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-07T19:29

2023-03-07T19:29

2023-03-08T00:36

россия

европа

германия

владимир путин

алексей миллер

генеральная прокуратура рф

газпром

северный поток

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности властей России к атакам на "Северные потоки", пишет газета New York Times."Американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атаке", - пишет газета.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230307/potoki-1856479228.html

россия

европа

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, германия, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"