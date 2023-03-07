https://ria.ru/20230307/potoki-1856489452.html
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"
Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности властей России к атакам на "Северные потоки", пишет газета New York... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-07T19:29
2023-03-07T19:29
2023-03-08T00:36
россия
европа
германия
владимир путин
алексей миллер
генеральная прокуратура рф
газпром
северный поток
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американские официальные лица заявили, что не нашли никаких доказательств причастности властей России к атакам на "Северные потоки", пишет газета New York Times."Американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атаке", - пишет газета.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230307/potoki-1856479228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, германия, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Европа, Германия, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
СМИ: в США заявили о непричастности России к подрыву "Северных потоков"
NYT: в США не нашли доказательств причастности властей России к подрыву "Северных потоков"