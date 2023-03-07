https://ria.ru/20230307/potok-1856492822.html
Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках"
Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках" - РИА Новости, 07.03.2023
Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках"
Администрация США не станет комментировать новые данные СМИ о терактах на "Северных потоках", пока продолжается расследование европейских стран, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:56
2023-03-07T19:56
2023-03-07T20:00
в мире
сша
джон кирби
северный поток
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация США не станет комментировать новые данные СМИ о терактах на "Северных потоках", пока продолжается расследование европейских стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Не стану забегать вперед, европейские партнеры продолжают расследование", - сказал Кирби журналистам.Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.
https://ria.ru/20230307/potok-1856488083.html
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в мире, сша, джон кирби, северный поток
В мире, США, Джон Кирби, Северный поток
Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках"
Белый дом отказался комментировать новые данные СМИ о терактах на "Северных потоках"