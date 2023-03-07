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Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках" - РИА Новости, 07.03.2023
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19:56 07.03.2023 (обновлено: 20:00 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/potok-1856492822.html
Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках"
Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках" - РИА Новости, 07.03.2023
Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках"
Администрация США не станет комментировать новые данные СМИ о терактах на "Северных потоках", пока продолжается расследование европейских стран, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:56
2023-03-07T20:00
в мире
сша
джон кирби
северный поток
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация США не станет комментировать новые данные СМИ о терактах на "Северных потоках", пока продолжается расследование европейских стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Не стану забегать вперед, европейские партнеры продолжают расследование", - сказал Кирби журналистам.Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.
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в мире, сша, джон кирби, северный поток
В мире, США, Джон Кирби, Северный поток
Белый дом не стал комментировать новые данные СМИ о "Северных потоках"

Белый дом отказался комментировать новые данные СМИ о терактах на "Северных потоках"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. Администрация США не станет комментировать новые данные СМИ о терактах на "Северных потоках", пока продолжается расследование европейских стран, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Не стану забегать вперед, европейские партнеры продолжают расследование", - сказал Кирби журналистам.
Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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В миреСШАДжон КирбиСеверный поток
 
 
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