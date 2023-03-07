СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ
NYT: связь Украины с атаками на "Северные потоки" может испортить отношения с Германией
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Любые указания на причастность Украины к атакам на "Северные потоки" могут негативно отразиться на ее отношениях с Германией, сообщает газета New York Times.
Ранее издание опубликовало материал, в котором со ссылкой на новые разведданные говорилось, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка. Как пишет издание, возможность того, что силы, совершившие теракт, имели связи с украинским правительством, остается открытой.
"Любое предположение о причастности Украины, прямое или косвенное, может нарушить деликатные отношения между Украиной и Германией, ослабить поддержку немецкой общественности, которая проглотила высокие цены на энергоносители во имя солидарности", - говорится в сообщении издания.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.