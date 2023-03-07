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СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ - РИА Новости, 07.03.2023
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19:47 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/potok-1856491709.html
СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ
СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ
Любые указания на причастность Украины к атакам на "Северные потоки" могут негативно отразиться на ее отношениях с Германией, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:47
2023-03-07T19:47
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россия
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алексей миллер
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Любые указания на причастность Украины к атакам на "Северные потоки" могут негативно отразиться на ее отношениях с Германией, сообщает газета New York Times. Ранее издание опубликовало материал, в котором со ссылкой на новые разведданные говорилось, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка. Как пишет издание, возможность того, что силы, совершившие теракт, имели связи с украинским правительством, остается открытой. "Любое предположение о причастности Украины, прямое или косвенное, может нарушить деликатные отношения между Украиной и Германией, ослабить поддержку немецкой общественности, которая проглотила высокие цены на энергоносители во имя солидарности", - говорится в сообщении издания. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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в мире, украина, германия, россия, цены на нефть, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток — 2, северный поток
В мире, Украина, Германия, Россия, Цены на нефть, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток
СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ

NYT: связь Украины с атаками на "Северные потоки" может испортить отношения с Германией

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Любые указания на причастность Украины к атакам на "Северные потоки" могут негативно отразиться на ее отношениях с Германией, сообщает газета New York Times.
Ранее издание опубликовало материал, в котором со ссылкой на новые разведданные говорилось, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка. Как пишет издание, возможность того, что силы, совершившие теракт, имели связи с украинским правительством, остается открытой.
"Любое предположение о причастности Украины, прямое или косвенное, может нарушить деликатные отношения между Украиной и Германией, ослабить поддержку немецкой общественности, которая проглотила высокие цены на энергоносители во имя солидарности", - говорится в сообщении издания.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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В миреУкраинаГерманияРоссияЦены на нефтьВладимир ПутинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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