https://ria.ru/20230307/potok-1856491709.html

СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ

СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ - РИА Новости, 07.03.2023

СМИ: связь Украины с атаками на "Северные потоки" испортит отношения с ФРГ

Любые указания на причастность Украины к атакам на "Северные потоки" могут негативно отразиться на ее отношениях с Германией, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:47

2023-03-07T19:47

2023-03-07T19:47

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владимир путин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Любые указания на причастность Украины к атакам на "Северные потоки" могут негативно отразиться на ее отношениях с Германией, сообщает газета New York Times. Ранее издание опубликовало материал, в котором со ссылкой на новые разведданные говорилось, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка. Как пишет издание, возможность того, что силы, совершившие теракт, имели связи с украинским правительством, остается открытой. "Любое предположение о причастности Украины, прямое или косвенное, может нарушить деликатные отношения между Украиной и Германией, ослабить поддержку немецкой общественности, которая проглотила высокие цены на энергоносители во имя солидарности", - говорится в сообщении издания. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230222/nebenzya-1853577071.html

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