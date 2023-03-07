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СМИ: британцы и американцы не причастны к взрывам на "Северных потоках"

СМИ: британцы и американцы не причастны к взрывам на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

СМИ: британцы и американцы не причастны к взрывам на "Северных потоках"

Американские чиновники со ссылкой на разведданные утверждают, что граждане Великобритании и США не принимали участия в терактах на "Северных потоках", сообщает... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-07T19:37

2023-03-07T19:37

2023-03-08T00:36

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американские чиновники со ссылкой на разведданные утверждают, что граждане Великобритании и США не принимали участия в терактах на "Северных потоках", сообщает газета New York Times. Как отмечает газета, взрывчатку на "Северных потоках", скорее всего, заложили опытные водолазы, которые, однако, не состояли на службе в армии или спецслужбах.Отмечается, что американские чиновники отрицают, что президент США Джо Байден и его высокопоставленные помощники давали распоряжение уничтожить трубопроводы, также как отрицают и причастность к атаке Соединенных Штатов.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

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