СМИ: британцы и американцы не причастны к взрывам на "Северных потоках"
NYT: в США считают, что британцы и американцы не причастны к взрывам на "Северных потоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Американские чиновники со ссылкой на разведданные утверждают, что граждане Великобритании и США не принимали участия в терактах на "Северных потоках", сообщает газета New York Times.
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"Чиновники, изучившие разведданные, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами, возможно, имел место смешанный состав. Чиновники США заявили, что ни американские, ни британские граждане не были вовлечены в это дело", - пишет издание.
Как отмечает газета, взрывчатку на "Северных потоках", скорее всего, заложили опытные водолазы, которые, однако, не состояли на службе в армии или спецслужбах.
Отмечается, что американские чиновники отрицают, что президент США Джо Байден и его высокопоставленные помощники давали распоряжение уничтожить трубопроводы, также как отрицают и причастность к атаке Соединенных Штатов.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.