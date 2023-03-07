https://ria.ru/20230307/potok-1856488083.html

Журналист Херш рассмеялся, говоря о публикации NYT о "Северных потоках"

Журналист Херш рассмеялся, говоря о публикации NYT о "Северных потоках" - РИА Новости, 07.03.2023

Журналист Херш рассмеялся, говоря о публикации NYT о "Северных потоках"

Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш в разговоре с РИА Новости не стал комментировать публикацию New York Times о новых разведданых... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:22

2023-03-07T19:22

2023-03-07T19:29

сеймур херш

в мире

сша

джо байден

северный поток

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш в разговоре с РИА Новости не стал комментировать публикацию New York Times о новых разведданых по взрывам, а лишь рассмеялся.Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка."У меня нет каких-либо комментариев. Я не официальное лицо. Я написал свой материал", - сказал Херш, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию NYT."Я сейчас гляжу на (публикацию NYT – ред.). Вот это да, источники не называются", - добавил журналист и рассмеялся."Мне нечего сказать. Мне пора", - добавил он.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.

https://ria.ru/20230227/oon-1854487397.html

https://ria.ru/20230223/nebenzya-1853906474.html

https://ria.ru/20230302/germaniya-1855284021.html

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сеймур херш, в мире, сша, джо байден, северный поток, цены на нефть