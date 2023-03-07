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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 07.03.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:53

2023-03-07T14:53

2023-03-07T15:30

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также свыше 30 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии группировки войск "Центр" и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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Конашенков о потерях противника за минувшие сутки Конашенков о потерях противника за минувшие сутки 2023-03-07T14:53 true PT3M56S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, украина, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика