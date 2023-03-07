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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 07.03.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:53
2023-03-07T14:53
2023-03-07T15:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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в мире
украина
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми около 150 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Песчаное, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики. Уничтожен один танк, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица "Акация", а также свыше 30 украинских военнослужащих", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате огня артиллерии группировки войск "Центр" и ударов авиации нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Конашенков о потерях противника за минувшие сутки
Конашенков о потерях противника за минувшие сутки
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли около 150 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях