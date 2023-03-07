https://ria.ru/20230307/postavki-1856441321.html

В ЕС напомнили, кто принимает решения о поставках Украине танков

В ЕС напомнили, кто принимает решения о поставках Украине танков - РИА Новости, 07.03.2023

В ЕС напомнили, кто принимает решения о поставках Украине танков

Страны ЕС сами принимают, в конечном итоге, решения, какое оружие поставлять Украине, будь то танки или истребители, заявил на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:32

2023-03-07T16:32

2023-03-07T16:32

жозеп боррель

украина

евросоюз

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg

БРЮССЕЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Страны ЕС сами принимают, в конечном итоге, решения, какое оружие поставлять Украине, будь то танки или истребители, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Приоритетная цель ЕС - продолжать поддержку Украины, и совместные закупки боеприпасов - это одна из приоритетных тем… В зависимости от того, что обсуждается странами: будь то танки или истребители, или что-то еще, в чем нуждается Украина, - решают, в конечном итоге, страны ЕС, что они поставляют, поскольку они имеют все полномочия принимать решения по поставках необходимого", - сказал он. Во вторник и среду в Стокгольме пройдет неформальное заседание глав минобороны стран ЕС, на котором будет обсуждаться военная поддержка Украины. Бельгийское издание LeSoir сообщало, что Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов натовского стандарта Украине как в срочной, так и долгосрочной перспективе, а также подготовил предложения для пополнения арсеналов европейских армий за счет наращивания производства и совместных закупок. Первый пункт плана наращивания военных поставок Киеву предусматривает срочную отправку боеприпасов, которые уже имеются на складах. Второй пункт плана ЕС предусматривает усилия по восполнению опустевших складов европейских армий. Как ожидается, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель озвучит эти предложения на предстоящей неформальной встрече министров обороны в Стокгольме. Данный план может быть утвержден на предстоящем 23-24 марта саммите Евросоюза после обсуждения на уровне министров обороны и иностранных дел сообщества. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали сообщала, что страны ЕС в общей сложности поставили вооружений Украине на 11,5 миллиарда евро с учетом общеевропейского финансирования (без учета нового транша в 500 миллионов евро) и поставок на двусторонней основе. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230306/oruzhie-1856172475.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жозеп боррель, украина, евросоюз, нато, в мире