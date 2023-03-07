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Путин поручил разработать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях
Путин поручил разработать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил разработать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить разработку комплекса мер для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях в РФ,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:40
2023-03-07T17:40
2023-03-07T17:54
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить разработку комплекса мер для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях в РФ, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях, на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах, предусмотрев привлечение к реализации комплекса мер государственных корпораций и иных организаций, в том числе занимающихся поиском и добычей полезных ископаемых и промышленным рыболовством, а также обеспечить осуществление проектов в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на полуострове Камчатка и острове Сахалин", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года, далее – один раз в год; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Общество
Путин поручил разработать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях
Путин поручил разработать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях до 1 августа
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить разработку комплекса мер для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях в РФ, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях, на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах, предусмотрев привлечение к реализации комплекса мер государственных корпораций и иных организаций, в том числе занимающихся поиском и добычей полезных ископаемых и промышленным рыболовством, а также обеспечить осуществление проектов в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на полуострове Камчатка и острове Сахалин", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года, далее – один раз в год; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин
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