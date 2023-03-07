https://ria.ru/20230307/poruchenie-1856459130.html

Путин поручил разработать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

Путин поручил разработать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил разработать меры для мониторинга на сейсмоопасных территориях

Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить разработку комплекса мер для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях в РФ,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:40

2023-03-07T17:40

2023-03-07T17:54

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа обеспечить разработку комплекса мер для постоянного мониторинга на сейсмоопасных территориях в РФ, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на исследование опасных природных явлений, проведение постоянного сейсмического мониторинга на сейсмоопасных территориях, на критически важных объектах и объектах повышенной опасности, расположенных в сейсмоактивных районах, предусмотрев привлечение к реализации комплекса мер государственных корпораций и иных организаций, в том числе занимающихся поиском и добычей полезных ископаемых и промышленным рыболовством, а также обеспечить осуществление проектов в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на полуострове Камчатка и острове Сахалин", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года, далее – один раз в год; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230301/geologiya-1855203845.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, правительство рф, общество