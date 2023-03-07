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МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html
МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления
МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления - РИА Новости, 07.03.2023
МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления
Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала партнеров к "массовой и быстрой" военной помощи Украине, чтобы не только помочь ей выстоять, но и начать... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:56
2023-03-07T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
россия
катрин колонна
эммануэль макрон
сергей лавров
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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала партнеров к "массовой и быстрой" военной помощи Украине, чтобы не только помочь ей выстоять, но и начать контрнаступление. "Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя... Но, чтобы сделать это массово и быстро, а это то, что мы и так делаем, необходимо, чтобы эта помощь отвечала потребностям Украины", - заявила Колонна во вторник на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания Франции. По ее словам, в настоящий момент Киев больше всего нуждается в новых боеприпасах и системах противовоздушной обороны. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что также не исключает возможность поставок боевых самолётов Украине, а также тяжелых танков Leclerc. В феврале Франция решила направить Украине колесные танки AMX-10RC, они будут доставлены в ближайшие дни. Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. В МИД страны также сообщили о планах Парижа направить Киеву дополнительные 12 гаубиц Caesar. Также Италия и Франция согласовали поставки Киеву системы ПВО совместной разработки Samp/T-Mamba этой весной. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, украина, франция, россия, катрин колонна, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Россия, Катрин Колонна, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО
МИД Франции призвал к массовой военной помощи Украине для контрнаступления

Глава МИД Франции Колонна призвала к массовой военной помощи Украине для контрнаступления

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 мар - РИА Новости. Глава МИД Франции Катрин Колонна призвала партнеров к "массовой и быстрой" военной помощи Украине, чтобы не только помочь ей выстоять, но и начать контрнаступление.
"Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя... Но, чтобы сделать это массово и быстро, а это то, что мы и так делаем, необходимо, чтобы эта помощь отвечала потребностям Украины", - заявила Колонна во вторник на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания Франции.
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Париж уже направил Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Украине также были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
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Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияРоссияКатрин КолоннаЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
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