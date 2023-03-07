https://ria.ru/20230307/pomosch-1856466315.html

Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным

Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным

Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня рассмотреть вопрос совершенствования системы оказания психологической помощи, в том числе беженцам и... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:02

2023-03-07T18:02

2023-03-07T18:02

общество

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня рассмотреть вопрос совершенствования системы оказания психологической помощи, в том числе беженцам и военнослужащим, говорится на сайте Кремля. Поручения даны после встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, которая прошла в декабре. "С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей, включая разработку соответствующей методологической базы и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии", - говорится в опубликованном документе. Как отмечается, при необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство.

https://ria.ru/20230216/pomosch-1852442223.html

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общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф