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Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным - РИА Новости, 07.03.2023
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18:02 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/pomosch-1856466315.html
Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным
Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным
Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня рассмотреть вопрос совершенствования системы оказания психологической помощи, в том числе беженцам и... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:02
2023-03-07T18:02
общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня рассмотреть вопрос совершенствования системы оказания психологической помощи, в том числе беженцам и военнослужащим, говорится на сайте Кремля. Поручения даны после встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, которая прошла в декабре. "С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей, включая разработку соответствующей методологической базы и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии", - говорится в опубликованном документе. Как отмечается, при необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство.
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общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин поручил улучшить систему оказания психологической помощи военным

Путин поручил усовершенствовать систему оказания психологической помощи беженцам и военным

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 июня рассмотреть вопрос совершенствования системы оказания психологической помощи, в том числе беженцам и военнослужащим, говорится на сайте Кремля.
Поручения даны после встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, которая прошла в декабре.
"С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей, включая разработку соответствующей методологической базы и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии", - говорится в опубликованном документе.
Как отмечается, при необходимости нужно будет внести соответствующие изменения в законодательство.
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