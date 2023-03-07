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Протестующие инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши - РИА Новости, 07.03.2023
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12:30 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/polsha-1856344596.html
Протестующие инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши
Протестующие инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши - РИА Новости, 07.03.2023
Протестующие инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши
Инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши, протестуя против низкого финансового обеспечения, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:30
2023-03-07T12:30
в мире
польша
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши, протестуя против низкого финансового обеспечения, сообщает телеканал TVN. "Группа людей с ограниченными возможностями и их родители остаются в Сейме. Это протест против низкой социальной пенсии", - говорится в сообщении. Уточняется, что более десяти инвалидов и их опекунов расположились в коридоре сейма с плакатами "Мы хотим жить достойно". Они собрали 200 тысяч подписей под законопроектом, который предусматривает приравнивание социальной пенсии к минимальной трудовой пенсии. Протестующие пока не сообщают, как долго продлится их акция. В 2019 году инвалиды уже проводили такую же акцию в сейме Польши. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, комментируя требования протестующих, заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий пока не планирует с ними встречаться. "Для того, чтобы разговаривать с лицами, которые выдвигают свои постулаты, существуют министры, заместители министров", - сказал он. При этом Мюллер отметил, что правительство работает над улучшением материального положения инвалидов. "В 2015 году на поддержку лиц с инвалидностью было предусмотрено 15,5 миллиарда злотых, в 2022 году – более 37 миллиарда злотых. Это рост намного более, чем двукратный. "Конечно, мы бы хотели и работаем над разного рода решениями, которые улучшили бы ситуацию лиц с инвалидностью. В этой области всегда будут дефициты, которые мы будем стараться восполнить", - сказал Мюллер.
https://ria.ru/20230306/meteorit-1856137524.html
https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856322277.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий
Протестующие инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши

Инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши, требуя повысить пенсии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши, протестуя против низкого финансового обеспечения, сообщает телеканал TVN.
"Группа людей с ограниченными возможностями и их родители остаются в Сейме. Это протест против низкой социальной пенсии", - говорится в сообщении. Уточняется, что более десяти инвалидов и их опекунов расположились в коридоре сейма с плакатами "Мы хотим жить достойно".
Они собрали 200 тысяч подписей под законопроектом, который предусматривает приравнивание социальной пенсии к минимальной трудовой пенсии.
Протестующие пока не сообщают, как долго продлится их акция. В 2019 году инвалиды уже проводили такую же акцию в сейме Польши.
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Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, комментируя требования протестующих, заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий пока не планирует с ними встречаться. "Для того, чтобы разговаривать с лицами, которые выдвигают свои постулаты, существуют министры, заместители министров", - сказал он.
При этом Мюллер отметил, что правительство работает над улучшением материального положения инвалидов. "В 2015 году на поддержку лиц с инвалидностью было предусмотрено 15,5 миллиарда злотых, в 2022 году – более 37 миллиарда злотых. Это рост намного более, чем двукратный. "Конечно, мы бы хотели и работаем над разного рода решениями, которые улучшили бы ситуацию лиц с инвалидностью. В этой области всегда будут дефициты, которые мы будем стараться восполнить", - сказал Мюллер.
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