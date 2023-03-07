https://ria.ru/20230307/polsha-1856344596.html

Протестующие инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши

Протестующие инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши - РИА Новости, 07.03.2023

Протестующие инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши

Инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши, протестуя против низкого финансового обеспечения, сообщает телеканал TVN. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:30

2023-03-07T12:30

2023-03-07T12:30

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Инвалиды и их опекуны заняли коридор сейма Польши, протестуя против низкого финансового обеспечения, сообщает телеканал TVN. "Группа людей с ограниченными возможностями и их родители остаются в Сейме. Это протест против низкой социальной пенсии", - говорится в сообщении. Уточняется, что более десяти инвалидов и их опекунов расположились в коридоре сейма с плакатами "Мы хотим жить достойно". Они собрали 200 тысяч подписей под законопроектом, который предусматривает приравнивание социальной пенсии к минимальной трудовой пенсии. Протестующие пока не сообщают, как долго продлится их акция. В 2019 году инвалиды уже проводили такую же акцию в сейме Польши. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, комментируя требования протестующих, заявил, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий пока не планирует с ними встречаться. "Для того, чтобы разговаривать с лицами, которые выдвигают свои постулаты, существуют министры, заместители министров", - сказал он. При этом Мюллер отметил, что правительство работает над улучшением материального положения инвалидов. "В 2015 году на поддержку лиц с инвалидностью было предусмотрено 15,5 миллиарда злотых, в 2022 году – более 37 миллиарда злотых. Это рост намного более, чем двукратный. "Конечно, мы бы хотели и работаем над разного рода решениями, которые улучшили бы ситуацию лиц с инвалидностью. В этой области всегда будут дефициты, которые мы будем стараться восполнить", - сказал Мюллер.

https://ria.ru/20230306/meteorit-1856137524.html

https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856322277.html

польша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, матеуш моравецкий