https://ria.ru/20230307/poezd-1856507494.html

В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые

В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые - РИА Новости, 07.03.2023

В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые

Поезд сошел с рельсов в провинции Кальюбия к северу от египетской столицы Каира, один человек погиб, 16 пострадали, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T22:19

2023-03-07T22:19

2023-03-07T22:32

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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в провинции Кальюбия к северу от египетской столицы Каира, один человек погиб, 16 пострадали, сообщает министерство здравоохранения Египта.Ранее египетские СМИ сообщили о сходе поезда с рельсов в городе Кальюб."По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан пострадали", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html

египет

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Наталья Макарова

в мире, египет, каир (город)