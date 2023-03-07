https://ria.ru/20230307/poezd-1856507494.html
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые - РИА Новости, 07.03.2023
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые
Поезд сошел с рельсов в провинции Кальюбия к северу от египетской столицы Каира, один человек погиб, 16 пострадали, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T22:19
2023-03-07T22:19
2023-03-07T22:32
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КАИР, 7 мар - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в провинции Кальюбия к северу от египетской столицы Каира, один человек погиб, 16 пострадали, сообщает министерство здравоохранения Египта.Ранее египетские СМИ сообщили о сходе поезда с рельсов в городе Кальюб."По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан пострадали", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230305/poezd-1855917264.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, каир (город)
В мире, Египет, Каир (город)
В Египте поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые
В Египте к северу от Каира поезд сошел с рельсов, один человек погиб, 16 пострадали
КАИР, 7 мар - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в провинции Кальюбия к северу от египетской столицы Каира, один человек погиб, 16 пострадали, сообщает министерство здравоохранения Египта.
Ранее египетские СМИ сообщили о сходе поезда с рельсов в городе Кальюб.
"По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан пострадали", - говорится в заявлении.
В штате Огайо еще один поезд сошел с рельсов