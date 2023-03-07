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Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области

Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области - РИА Новости, 07.03.2023

Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области

Муниципалитеты Верхневолжья совместно с ГУ МЧС по области и министерством лесного комплекса должны до 10 апреля обеспечить готовность специализированной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:31

2023-03-07T16:31

2023-03-07T16:31

тверская область

игорь руденя

тверская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТВЕРЬ, 7 мар - РИА Новости. Муниципалитеты Верхневолжья совместно с ГУ МЧС по области и министерством лесного комплекса должны до 10 апреля обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов к пожароопасному периоду, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Подготовка к пожароопасному периоду была рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области. Ежегодно пожароопасный период устанавливается в Верхневолжье с 10 апреля по 30 сентября."В прошедшие годы количество природных пожаров и площадь пострадавших лесов в Тверской области сохраняются на невысоком уровне. Во многом это стало результатом системной работы, которая проводится в регионе. Важно, чтобы главы муниципалитетов в текущем году провели необходимые мероприятия на своих территориях, обеспечили высокий уровень профилактики и подготовки к пожароопасному периоду", – сказал на заседании Руденя, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.Губернатор поручил проработать вопрос о введении в муниципалитетах паспортов готовности к пожароопасному периоду по аналогии с паспортами готовности территорий к осенне-зимнему сезону в сфере ЖКХ.Общая группировка сил для борьбы с пожарами в регионе составляет почти 2 тысячи человек, свыше тысячи единиц техники и средств пожаротушения. При необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил и средств – это еще порядка 1,6 тысячи специалистов и одной тысячи единиц техники.

https://ria.ru/20230207/polovode-1850345498.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)