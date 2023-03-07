Рейтинг@Mail.ru
Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:31 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/podgotovka-1856440943.html
Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области
Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области - РИА Новости, 07.03.2023
Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области
Муниципалитеты Верхневолжья совместно с ГУ МЧС по области и министерством лесного комплекса должны до 10 апреля обеспечить готовность специализированной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:31
2023-03-07T16:31
тверская область
игорь руденя
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856439687_0:79:1024:655_1920x0_80_0_0_a1fe587877fb26b9abddb59ee7ca9d37.jpg
ТВЕРЬ, 7 мар - РИА Новости. Муниципалитеты Верхневолжья совместно с ГУ МЧС по области и министерством лесного комплекса должны до 10 апреля обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов к пожароопасному периоду, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Подготовка к пожароопасному периоду была рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области. Ежегодно пожароопасный период устанавливается в Верхневолжье с 10 апреля по 30 сентября."В прошедшие годы количество природных пожаров и площадь пострадавших лесов в Тверской области сохраняются на невысоком уровне. Во многом это стало результатом системной работы, которая проводится в регионе. Важно, чтобы главы муниципалитетов в текущем году провели необходимые мероприятия на своих территориях, обеспечили высокий уровень профилактики и подготовки к пожароопасному периоду", – сказал на заседании Руденя, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.Губернатор поручил проработать вопрос о введении в муниципалитетах паспортов готовности к пожароопасному периоду по аналогии с паспортами готовности территорий к осенне-зимнему сезону в сфере ЖКХ.Общая группировка сил для борьбы с пожарами в регионе составляет почти 2 тысячи человек, свыше тысячи единиц техники и средств пожаротушения. При необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил и средств – это еще порядка 1,6 тысячи специалистов и одной тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20230207/polovode-1850345498.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856439687_80:0:953:655_1920x0_80_0_0_787349be0d16b1be5af2e682f18d92bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 7 мар - РИА Новости. Муниципалитеты Верхневолжья совместно с ГУ МЧС по области и министерством лесного комплекса должны до 10 апреля обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов к пожароопасному периоду, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Подготовка к пожароопасному периоду была рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области. Ежегодно пожароопасный период устанавливается в Верхневолжье с 10 апреля по 30 сентября.
"В прошедшие годы количество природных пожаров и площадь пострадавших лесов в Тверской области сохраняются на невысоком уровне. Во многом это стало результатом системной работы, которая проводится в регионе. Важно, чтобы главы муниципалитетов в текущем году провели необходимые мероприятия на своих территориях, обеспечили высокий уровень профилактики и подготовки к пожароопасному периоду", – сказал на заседании Руденя, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Губернатор поручил проработать вопрос о введении в муниципалитетах паспортов готовности к пожароопасному периоду по аналогии с паспортами готовности территорий к осенне-зимнему сезону в сфере ЖКХ.
Общая группировка сил для борьбы с пожарами в регионе составляет почти 2 тысячи человек, свыше тысячи единиц техники и средств пожаротушения. При необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил и средств – это еще порядка 1,6 тысячи специалистов и одной тысячи единиц техники.
Глава Тверской области поручил обеспечить полную готовность к половодью - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Глава Тверской области поручил обеспечить полную готовность к половодью
7 февраля, 16:53
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала