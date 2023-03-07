https://ria.ru/20230307/podgotovka-1856440943.html
Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области
Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области - РИА Новости, 07.03.2023
Руденя поручил подготовиться к пожароопасному периоду в Тверской области
Муниципалитеты Верхневолжья совместно с ГУ МЧС по области и министерством лесного комплекса должны до 10 апреля обеспечить готовность специализированной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:31
2023-03-07T16:31
2023-03-07T16:31
тверская область
игорь руденя
тверская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТВЕРЬ, 7 мар - РИА Новости. Муниципалитеты Верхневолжья совместно с ГУ МЧС по области и министерством лесного комплекса должны до 10 апреля обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов к пожароопасному периоду, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Подготовка к пожароопасному периоду была рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области. Ежегодно пожароопасный период устанавливается в Верхневолжье с 10 апреля по 30 сентября."В прошедшие годы количество природных пожаров и площадь пострадавших лесов в Тверской области сохраняются на невысоком уровне. Во многом это стало результатом системной работы, которая проводится в регионе. Важно, чтобы главы муниципалитетов в текущем году провели необходимые мероприятия на своих территориях, обеспечили высокий уровень профилактики и подготовки к пожароопасному периоду", – сказал на заседании Руденя, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.Губернатор поручил проработать вопрос о введении в муниципалитетах паспортов готовности к пожароопасному периоду по аналогии с паспортами готовности территорий к осенне-зимнему сезону в сфере ЖКХ.Общая группировка сил для борьбы с пожарами в регионе составляет почти 2 тысячи человек, свыше тысячи единиц техники и средств пожаротушения. При необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил и средств – это еще порядка 1,6 тысячи специалистов и одной тысячи единиц техники.
https://ria.ru/20230207/polovode-1850345498.html
тверская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ТВЕРЬ, 7 мар - РИА Новости. Муниципалитеты Верхневолжья совместно с ГУ МЧС по области и министерством лесного комплекса должны до 10 апреля обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов к пожароопасному периоду, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Подготовка к пожароопасному периоду была рассмотрена во вторник на заседании правительства Тверской области. Ежегодно пожароопасный период устанавливается в Верхневолжье с 10 апреля по 30 сентября.
"В прошедшие годы количество природных пожаров и площадь пострадавших лесов в Тверской области сохраняются на невысоком уровне. Во многом это стало результатом системной работы, которая проводится в регионе. Важно, чтобы главы муниципалитетов в текущем году провели необходимые мероприятия на своих территориях, обеспечили высокий уровень профилактики и подготовки к пожароопасному периоду", – сказал на заседании Руденя, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.
Губернатор поручил проработать вопрос о введении в муниципалитетах паспортов готовности к пожароопасному периоду по аналогии с паспортами готовности территорий к осенне-зимнему сезону в сфере ЖКХ
.
Общая группировка сил для борьбы с пожарами в регионе составляет почти 2 тысячи человек, свыше тысячи единиц техники и средств пожаротушения. При необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил и средств – это еще порядка 1,6 тысячи специалистов и одной тысячи единиц техники.
Глава Тверской области поручил обеспечить полную готовность к половодью