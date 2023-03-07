https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856512507.html

Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси

Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 08.03.2023

Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку митингующим в Тбилиси и заявила, что наложит вето на закон об иноагентах. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-07T23:21

2023-03-07T23:21

2023-03-08T01:19

в мире

грузия

тбилиси

европа

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 7 мар — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку митингующим в Тбилиси и заявила, что наложит вето на закон об иноагентах. Глава государства добавила, что эту инициативу не следует отправлять в Венецианскую комиссию. Она подчеркнула, что с самого начала собиралась наложить вето на этот закон и сейчас придерживается той же позиции.Ранее администрация президента сообщила, что Зурабишвили, которая находится с визитом в США, отменила все встречи и планировала сделать обращение к населению на фоне проходящих протестов. По ее словам, закон об иноагентах отдаляет Грузию от Евросоюза и все, кто поддерживает его, нарушают конституцию страны. Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.

https://ria.ru/20230307/miting-1856511108.html

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тбилиси

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах 2023-03-07T23:21 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, европа, саломе зурабишвили