https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856512507.html
Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси
Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 08.03.2023
Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку митингующим в Тбилиси и заявила, что наложит вето на закон об иноагентах. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-07T23:21
2023-03-07T23:21
2023-03-08T01:19
в мире
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 7 мар — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку митингующим в Тбилиси и заявила, что наложит вето на закон об иноагентах. Глава государства добавила, что эту инициативу не следует отправлять в Венецианскую комиссию. Она подчеркнула, что с самого начала собиралась наложить вето на этот закон и сейчас придерживается той же позиции.Ранее администрация президента сообщила, что Зурабишвили, которая находится с визитом в США, отменила все встречи и планировала сделать обращение к населению на фоне проходящих протестов. По ее словам, закон об иноагентах отдаляет Грузию от Евросоюза и все, кто поддерживает его, нарушают конституцию страны. Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах
Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах
2023-03-07T23:21
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, европа, саломе зурабишвили
В мире, Грузия, Тбилиси, Европа, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили поддержала акции протеста против законопроекта об иноагентах
ТБИЛИСИ, 7 мар — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку митингующим в Тбилиси и заявила, что наложит вето на закон об иноагентах.
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"Я рядом с вами, так как сегодня вы представляете свободную Грузию, Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не даст право забрать это будущее. <…> Этот закон надо упразднить любой формой", — сказала она в видеообращении, которое распространила ее администрация.
Глава государства добавила, что эту инициативу не следует отправлять в Венецианскую комиссию. Она подчеркнула, что с самого начала собиралась наложить вето на этот закон и сейчас придерживается той же позиции.
Ранее администрация президента сообщила, что Зурабишвили, которая находится с визитом в США
, отменила все встречи и планировала сделать обращение к населению на фоне проходящих протестов.
По ее словам, закон об иноагентах отдаляет Грузию от Евросоюза и все, кто поддерживает его, нарушают конституцию страны.
Вечером во вторник парламент страны большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Митинг у здания законодательного органа проходит с раннего утра. На центральном проспекте Руставели перекрыли автомобильное движение.
Поступивший в парламент Грузии законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", имеющей парламентское большинство, сообщали о намерении поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили
наложит на него вето, то депутаты постараются его преодолеть. По мнению оппозиционеров, возможное нововведение отдаляет страну от Евросоюза.
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