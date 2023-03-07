https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856499343.html

В США испугались последствий прекращения поддержки Украины

В США испугались последствий прекращения поддержки Украины - РИА Новости, 07.03.2023

В США испугались последствий прекращения поддержки Украины

Администрация США считает, что если Вашингтон перестанет поддерживать Киев, прольется кровь американцев, заявил координатор по стратегическим коммуникациями... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T20:44

2023-03-07T20:44

2023-03-07T23:28

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

джон кирби

сергей лавров

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Администрация США считает, что если Вашингтон перестанет поддерживать Киев, прольется кровь американцев, заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби.Кирби отметил, что конфликт на Украине, несмотря на географическую удаленность от США, влияет на самих американцев. По его словам, это проявилось, в частности, в высоких ценах на бензин. Россия еще прошлой весной направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружения, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только отправкой оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что военная помощь Киеву со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, россия, джон кирби, сергей лавров, дмитрий песков, нато