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Единый центр поддержки участников спецоперации появится в Волгограде

Единый центр поддержки участников спецоперации появится в Волгограде - РИА Новости, 07.03.2023

Единый центр поддержки участников спецоперации появится в Волгограде

Единый региональный центр поддержки участников специальной военной операции и их семей предложил создать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:00

2023-03-07T14:00

2023-03-07T14:00

волгоградская область

волгоградская область

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 7 мар – РИА Новости. Единый региональный центр поддержки участников специальной военной операции и их семей предложил создать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. По информации ведомства, во вторник Бочаров встретился с женами военных и добровольцев из Волгоградской области, которые принимают участие в специальной военной операции. Отмечается, что губернатор рассказал о новых мерах поддержки бойцов и их родных, которые собираются внедрить. Одной из главных таких мер станет распространение действующих региональных льгот для семей погибших участников спецоперации на погибших добровольцев, при этом дополнительную выплату получат как дети, так и их родители. Также, по данным администрации, среди новых мер – бесплатное обеспечение участников спецоперации, которые получили ранения, техническими средствами реабилитации, дополнительное ежемесячное пособие для тех, кто стал инвалидом, освобождение от транспортного налога. По предложению губернатора, участники боевых действий, утратившие возможность самостоятельно передвигаться, смогут получить за счет областного бюджета автомобиль с ручным управлением. "Для повышения оперативности проводимой работы Андрей Бочаров предложил создать Единый региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей с задачами широкого информирования о действующих мерах социальной поддержки, консультирования, содействия, маршрутизации при назначении и оказании всего комплекса социальных услуг и общей координации этой работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что все предложения, озвученные Бочаровым, будут рассмотрены на ближайшем заседании областной думы. По информации администрации, в регионе уже действует ряд социальных мер поддержки участников спецоперации и их семей: единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, льготы в сфере воспитания и образования. За счет регионального Фонда поддержки участников СВО и в рамках областной акции "Тепло из дома" приобретается и направляется специальное оборудование, техника, экипировка и многое другое.

https://ria.ru/20230307/marshrutka-1856348869.html

https://ria.ru/20230307/mariupol-1856362919.html

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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, россия