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В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных
В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных - РИА Новости, 07.03.2023
В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных
Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею распространить на всю страну проект паспортов семей мобилизованных. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T01:58
2023-03-07T01:58
2023-03-07T01:58
общество
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею распространить на всю страну проект паспортов семей мобилизованных."Как бы формат этой работы ни назывался, уже в каждом субъекте России в той или иной степени он работает <…> Помимо федеральных гарантий, а это и налоговые льготы, и льготы имущественного характера, и льготы ЖКХ, действуют также региональные льготы", — сказала парламентарий в беседе с RT.По мнению Бессараб, это поможет "исключить бюрократию". "Как заявил президент в своем послании, нужно обеспечить военнослужащих таким образом, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Для этого им необходимы "паспорта" и кураторство социального фонда", — добавила она.Ранее президент Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею курганского губернатора Вадима Шумкова о паспортах для семей мобилизованных. "Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну", — сказал президент во время беседы с главой региона.Путин в послании Федеральному собранию сообщил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны появиться во всех российских регионах уже в 2023 году. Социальные паспорта для этой категории граждан уже сформированы, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге.
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общество, россия, украина, светлана бессараб, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Украина, Светлана Бессараб, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных
Депутат Госдумы Бессараб призвала избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных