https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856259967.html

В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных

В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных - РИА Новости, 07.03.2023

В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки мобилизованных

Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею распространить на всю страну проект паспортов семей мобилизованных. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T01:58

2023-03-07T01:58

2023-03-07T01:58

общество

россия

украина

светлана бессараб

владимир путин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею распространить на всю страну проект паспортов семей мобилизованных."Как бы формат этой работы ни назывался, уже в каждом субъекте России в той или иной степени он работает <…> Помимо федеральных гарантий, а это и налоговые льготы, и льготы имущественного характера, и льготы ЖКХ, действуют также региональные льготы", — сказала парламентарий в беседе с RT.По мнению Бессараб, это поможет "исключить бюрократию". "Как заявил президент в своем послании, нужно обеспечить военнослужащих таким образом, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Для этого им необходимы "паспорта" и кураторство социального фонда", — добавила она.Ранее президент Владимир Путин предложил распространить на всю страну идею курганского губернатора Вадима Шумкова о паспортах для семей мобилизованных. "Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну", — сказал президент во время беседы с главой региона.Путин в послании Федеральному собранию сообщил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам военной операции на Украине. Он отметил, что структуры фонда должны появиться во всех российских регионах уже в 2023 году. Социальные паспорта для этой категории граждан уже сформированы, в частности, в Вологодской области и Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230306/vyplaty-1856213886.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, украина, светлана бессараб, владимир путин, госдума рф