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Москалькова рассказала о переговорном процессе по обмену пленными с Киевом
Москалькова рассказала о переговорном процессе по обмену пленными с Киевом - РИА Новости, 07.03.2023
Москалькова рассказала о переговорном процессе по обмену пленными с Киевом
Ранее была достигнута договоренность с Украиной об обмене военнопленными по формату "160 на 160", но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T21:56
2023-03-07T21:56
2023-03-07T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
татьяна москалькова
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Ранее была достигнута договоренность с Украиной об обмене военнопленными по формату "160 на 160", но украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что из украинского плена в Россию возвращены 90 российских военнослужащих. "К сожалению, вместо ранее достигнутой договоренности "160 на 160", украинская сторона согласилась обменять лишь 90 человек. Тем не менее очень важно, что переговорный процесс продолжается, мы боремся за каждого нашего парня", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230303/putki-1855559736.html
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в мире, татьяна москалькова, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Татьяна Москалькова, Украина, Россия
Москалькова рассказала о переговорном процессе по обмену пленными с Киевом
Москалькова: Киев согласился обменять лишь 90 военнопленных вместо обговоренных 160