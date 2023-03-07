https://ria.ru/20230307/plennye-1856454352.html
Из украинского плена вернулись 90 российских военных
Из украинского плена вернулись 90 российских военных - РИА Новости, 07.03.2023
Из украинского плена вернулись 90 российских военных
Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:23
2023-03-07T17:23
2023-03-07T19:09
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воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны.Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 16 февраля. Министерство обороны сообщило об освобождении 101 российского военнослужащего, 44 из них — уроженцы ЛНР, всем им грозила смертельная опасность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230302/plennye-1855321589.html
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Возвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена
2023-03-07T17:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, киев, россия, москва, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
В мире, Киев, Россия, Москва, Воздушно-космические силы России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Из украинского плена вернулись 90 российских военных
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории вернулись 90 российских военнопленных