Рейтинг@Mail.ru
Из украинского плена вернулись 90 российских военных - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 07.03.2023 (обновлено: 19:09 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/plennye-1856454352.html
Из украинского плена вернулись 90 российских военных
Из украинского плена вернулись 90 российских военных - РИА Новости, 07.03.2023
Из украинского плена вернулись 90 российских военных
Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:23
2023-03-07T19:09
в мире
киев
россия
москва
воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856485890_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f96ca50a1e5828aa2af68c4f408ff0c8.png
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны.Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 16 февраля. Министерство обороны сообщило об освобождении 101 российского военнослужащего, 44 из них — уроженцы ЛНР, всем им грозила смертельная опасность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230302/plennye-1855321589.html
киев
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена
2023-03-07T17:23
true
PT2M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856485890_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c9770e2fec834fb7bfa712b8e3ef28f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, москва, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
В мире, Киев, Россия, Москва, Воздушно-космические силы России, Ситуация в ДНР и ЛНР
Из украинского плена вернулись 90 российских военных

Минобороны: с подконтрольной Киеву территории вернулись 90 российских военнопленных

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны.
«
"Седьмого марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в релизе.
Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 16 февраля. Министерство обороны сообщило об освобождении 101 российского военнослужащего, 44 из них — уроженцы ЛНР, всем им грозила смертельная опасность.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Омбудсмен рассказала об издевательствах над российскими пленными на Украине
2 марта, 12:15
 
В миреКиевРоссияМоскваВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала