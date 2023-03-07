https://ria.ru/20230307/plennye-1856454352.html

Из украинского плена вернулись 90 российских военных

Из украинского плена вернулись 90 российских военных - РИА Новости, 07.03.2023

Из украинского плена вернулись 90 российских военных

Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:23

2023-03-07T17:23

2023-03-07T19:09

в мире

киев

россия

москва

воздушно-космические силы россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Из украинского плена удалось освободить 90 российских военных, сообщило Минобороны.Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации. Сейчас всем военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 16 февраля. Министерство обороны сообщило об освобождении 101 российского военнослужащего, 44 из них — уроженцы ЛНР, всем им грозила смертельная опасность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230302/plennye-1855321589.html

киев

россия

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение российских военных из украинского плена Возвращение российских военных из украинского плена 2023-03-07T17:23 true PT2M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, москва, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр