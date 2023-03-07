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В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/plennye-1856369108.html
В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных
В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных - РИА Новости, 07.03.2023
В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных
Российские войска за последние несколько взяли в боях за Артемовск много пленных, большинство из них с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:21
2023-03-07T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
апты алаудинов
донецкая народная республика
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские войска за последние несколько взяли в боях за Артемовск много пленных, большинство из них с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "За последние несколько дней нашими подразделениями взято в плен большое количество (бойцов - ред.) ВСУ. Могу отметить, что большая часть из них – это представители Западной Украины. Что они находятся не в лучшем состоянии – это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, на передовую в Артемовск в качестве пушечного мяса украинское командование отправляет "те силы и средства, которые им не жалко", а тем временем готовят "три корпуса, которые должны ударить по нам в контрнаступлении". "Поэтому тут ситуация двоякая. Нам расслабляться и думать, что они все уставшие и не хотят воевать, нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием сложившейся ситуации", - добавил Алаудинов.
https://ria.ru/20230307/nato-1856356574.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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безопасность, артемовск, апты алаудинов, донецкая народная республика, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Апты Алаудинов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Чеченская республика (Чечня), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных

Алаудинов сообщил о взятии в Артемовске большого числа украинских пленных за последние дни

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские войска за последние несколько взяли в боях за Артемовск много пленных, большинство из них с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"За последние несколько дней нашими подразделениями взято в плен большое количество (бойцов - ред.) ВСУ. Могу отметить, что большая часть из них – это представители Западной Украины. Что они находятся не в лучшем состоянии – это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, на передовую в Артемовск в качестве пушечного мяса украинское командование отправляет "те силы и средства, которые им не жалко", а тем временем готовят "три корпуса, которые должны ударить по нам в контрнаступлении". "Поэтому тут ситуация двоякая. Нам расслабляться и думать, что они все уставшие и не хотят воевать, нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием сложившейся ситуации", - добавил Алаудинов.
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Вчера, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскАпты АлаудиновДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЧеченская республика (Чечня)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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