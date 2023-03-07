https://ria.ru/20230307/plennye-1856369108.html

В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных

В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных - РИА Новости, 07.03.2023

В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных

Российские войска за последние несколько взяли в боях за Артемовск много пленных, большинство из них с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:21

2023-03-07T13:21

2023-03-07T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

апты алаудинов

донецкая народная республика

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские войска за последние несколько взяли в боях за Артемовск много пленных, большинство из них с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "За последние несколько дней нашими подразделениями взято в плен большое количество (бойцов - ред.) ВСУ. Могу отметить, что большая часть из них – это представители Западной Украины. Что они находятся не в лучшем состоянии – это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, на передовую в Артемовск в качестве пушечного мяса украинское командование отправляет "те силы и средства, которые им не жалко", а тем временем готовят "три корпуса, которые должны ударить по нам в контрнаступлении". "Поэтому тут ситуация двоякая. Нам расслабляться и думать, что они все уставшие и не хотят воевать, нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием сложившейся ситуации", - добавил Алаудинов.

https://ria.ru/20230307/nato-1856356574.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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