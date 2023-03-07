https://ria.ru/20230307/plennye-1856369108.html
В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных
В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных - РИА Новости, 07.03.2023
В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных
Российские войска за последние несколько взяли в боях за Артемовск много пленных, большинство из них с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:21
2023-03-07T13:21
2023-03-07T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
апты алаудинов
донецкая народная республика
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Российские войска за последние несколько взяли в боях за Артемовск много пленных, большинство из них с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. "За последние несколько дней нашими подразделениями взято в плен большое количество (бойцов - ред.) ВСУ. Могу отметить, что большая часть из них – это представители Западной Украины. Что они находятся не в лучшем состоянии – это естественно, потому что они все в таком состоянии, что дух у них не на высшем уровне, все уставшие морально и психологически", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, на передовую в Артемовск в качестве пушечного мяса украинское командование отправляет "те силы и средства, которые им не жалко", а тем временем готовят "три корпуса, которые должны ударить по нам в контрнаступлении". "Поэтому тут ситуация двоякая. Нам расслабляться и думать, что они все уставшие и не хотят воевать, нельзя. Надо делать свою работу именно с пониманием сложившейся ситуации", - добавил Алаудинов.
https://ria.ru/20230307/nato-1856356574.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Артемовске за последние дни взяли в плен много украинских военных
Алаудинов сообщил о взятии в Артемовске большого числа украинских пленных за последние дни