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Глава Petronas раскрыл, когда закончится неопределенность на энергорынке
Глава Petronas раскрыл, когда закончится неопределенность на энергорынке - РИА Новости, 07.03.2023
Глава Petronas раскрыл, когда закончится неопределенность на энергорынке
Малазийская нефтегазовая компания Petronas ожидает сохранения неопределенности и волатильности на глобальном рынке энергоносителей до окончания конфликта на... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T01:18
2023-03-07T01:18
2023-03-07T01:18
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ХЬЮСТОН (США), 7 мар – РИА Новости. Малазийская нефтегазовая компания Petronas ожидает сохранения неопределенности и волатильности на глобальном рынке энергоносителей до окончания конфликта на Украине, заявил в понедельник главный операционный директор и вице-президент азиатского энергетического гиганта Аднан Зайнал Абидин. Он добавил, что в условиях нынешних геополитических реалий его компания рассматривает возможность расширения экспорта на новые рынки, однако подчеркнул, что приоритетом для Petronas по-прежнему остаются страны восточноазиатского региона. "Мы рассматриваем различные возможности за пределами традиционных для нас рынков. Однако предсказать, сколько еще продлится конфликт на Украине, невозможно. До его прекращения нам следует ожидать сохранения волатильности", - отметил он.
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украина, хьюстон, petronas
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Глава Petronas раскрыл, когда закончится неопределенность на энергорынке
Глава Petronas Абидин: волатильность на рынке сохранится до окончания кризиса на Украине
ХЬЮСТОН (США), 7 мар – РИА Новости. Малазийская нефтегазовая компания Petronas ожидает сохранения неопределенности и волатильности на глобальном рынке энергоносителей до окончания конфликта на Украине, заявил в понедельник главный операционный директор и вице-президент азиатского энергетического гиганта Аднан Зайнал Абидин.
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"С учетом всего сказанного, до тех пор, пока мы не увидим окончания (боевых действий на Украине), волатильность и неопределенность на рынке будут сохраняться", - сказал он, выступая в рамках проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
Он добавил, что в условиях нынешних геополитических реалий его компания рассматривает возможность расширения экспорта на новые рынки, однако подчеркнул, что приоритетом для Petronas по-прежнему остаются страны восточноазиатского региона.
"Мы рассматриваем различные возможности за пределами традиционных для нас рынков. Однако предсказать, сколько еще продлится конфликт на Украине, невозможно. До его прекращения нам следует ожидать сохранения волатильности", - отметил он.
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