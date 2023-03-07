https://ria.ru/20230307/pentagon-1856514242.html
СМИ: Пентагон изучает совместимость ракет "воздух-воздух" с украинскими МиГ
СМИ: Пентагон изучает совместимость ракет "воздух-воздух" с украинскими МиГ - РИА Новости, 07.03.2023
СМИ: Пентагон изучает совместимость ракет "воздух-воздух" с украинскими МиГ
В министерстве обороны США изучают, совместимы ли западные ракеты "воздух-воздух" с имеющимися в распоряжении Украины истребителями МиГ, сообщает издание... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T23:58
2023-03-07T23:58
2023-03-07T23:58
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ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости. В министерстве обороны США изучают, совместимы ли западные ракеты "воздух-воздух" с имеющимися в распоряжении Украины истребителями МиГ, сообщает издание Politico. Там отмечается, что американская сторона рассматривает ракеты средней дальности AIM-120, которые предназначены, в частности, для F-16. Издание ссылается на двух неназванных чиновников минобороны США. В сообщении, в частности, говорится, что технически этот процесс сложен, потому что ракету нужно не только повесить на самолет, но и совместить с электроникой и радарами летательного аппарата. Основная проблема в том, что американские и советские системы (военной авиации - ред.) настолько разные, что ракета и самолет могут "не понять" друг друга, отмечается в статье.
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в мире, сша, украина, f-16, пентагон, запад
В мире, США, Украина, F-16, Пентагон, Запад
СМИ: Пентагон изучает совместимость ракет "воздух-воздух" с украинскими МиГ
Politico: Пентагон изучает совместимость западных ракет "воздух-воздух" с украинскими МиГ
ВАШИНГТОН, 7 мар - РИА Новости.
В министерстве обороны США изучают, совместимы ли западные ракеты "воздух-воздух" с имеющимися в распоряжении Украины истребителями МиГ, сообщает издание Politico
.
«
"Военные США
изучают, совместимы ли продвинутые западные ракеты "воздух-воздух" с истребителями советского образца", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что американская сторона рассматривает ракеты средней дальности AIM-120, которые предназначены, в частности, для F-16. Издание ссылается на двух неназванных чиновников минобороны США.
В сообщении, в частности, говорится, что технически этот процесс сложен, потому что ракету нужно не только повесить на самолет, но и совместить с электроникой и радарами летательного аппарата. Основная проблема в том, что американские и советские системы (военной авиации - ред.) настолько разные, что ракета и самолет могут "не понять" друг друга, отмечается в статье.
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