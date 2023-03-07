https://ria.ru/20230307/penitsillin-1856262916.html

Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое

Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое - РИА Новости, 07.03.2023

Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое

Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза, сообщил РИА... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T03:35

2023-03-07T03:35

2023-03-07T05:25

украина

российская электроника

камаз (завод)

безопасность

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза, сообщил РИА Новости информированный источник.Он не стал раскрывать количество использующихся в настоящее время российскими военными на Украине "Пенициллинов", но отметил что "комплексы используются практически с самого начала спецоперации и доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям".Как сообщал ранее РИА Новости другой источник, в конце 2022 года в Вооруженные силы была передана очередная партия "Пенициллинов", которые предназначались для применения в рамках спецоперации."Пенициллин" разработан для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд.Плюс "Пенициллина" в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует радиоволны в своей работе, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы."Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". По заявлению создателей, комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. Система устанавливается на шасси "КамАЗа", а разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.

https://ria.ru/20221217/penitsillin-1839336325.html

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украина, российская электроника, камаз (завод), безопасность