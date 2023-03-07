https://ria.ru/20230307/penitsillin-1856262916.html
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое - РИА Новости, 07.03.2023
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза, сообщил РИА... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T03:35
2023-03-07T03:35
2023-03-07T05:25
украина
российская электроника
камаз (завод)
безопасность
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза, сообщил РИА Новости информированный источник.Он не стал раскрывать количество использующихся в настоящее время российскими военными на Украине "Пенициллинов", но отметил что "комплексы используются практически с самого начала спецоперации и доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям".Как сообщал ранее РИА Новости другой источник, в конце 2022 года в Вооруженные силы была передана очередная партия "Пенициллинов", которые предназначались для применения в рамках спецоперации."Пенициллин" разработан для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд.Плюс "Пенициллина" в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует радиоволны в своей работе, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы."Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". По заявлению создателей, комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. Система устанавливается на шасси "КамАЗа", а разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.
https://ria.ru/20221217/penitsillin-1839336325.html
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украина, российская электроника, камаз (завод), безопасность
Украина, Российская электроника, КамАЗ (завод), Безопасность
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
Группировку российских комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат в два раза
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки "Пенициллин" в зоне специальной военной операции (СВО) увеличат в два раза, сообщил РИА Новости информированный источник.
«
"До конца этого года планируется увеличить количество комплексов "Пенициллин", задействованных в зоне СВО, в два раза. Это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы российских войск с артиллерией Украины", - сказал собеседник агентства.
Он не стал раскрывать количество использующихся в настоящее время российскими военными на Украине
"Пенициллинов", но отметил что "комплексы используются практически с самого начала спецоперации и доказали свою высокую эффективность в ходе боевых действий, в том числе в борьбе с гаубицами иностранного производства, поставляемыми украинским вооруженным формированиям".
Как сообщал ранее РИА Новости другой источник, в конце 2022 года в Вооруженные силы была передана очередная партия "Пенициллинов", которые предназначались для применения в рамках спецоперации.
"Пенициллин" разработан для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд.
Плюс "Пенициллина" в том, что, в отличие от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, он не использует радиоволны в своей работе, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.
"Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику
" предприятием НИИ "Вектор". По заявлению создателей, комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов. Система устанавливается на шасси "КамАЗа
", а разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.
Источник: российская армия получила новую партию комплексов "Пенициллин"