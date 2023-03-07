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Отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам, заявил глава МИД КНР
Отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 07.03.2023
Отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам, заявил глава МИД КНР
Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T05:47
2023-03-07T05:47
2023-03-07T05:47
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. "Отношения России и Китая характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон", - заявил Цинь Ган. Он подчеркнул, что отношения двух стран "не представляют угрозы ни для одной страны мира, а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон".
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китай, цинь ган, россия, в мире
Китай, Цинь Ган, Россия, В мире
Отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам, заявил глава МИД КНР
Глава МИД КНР Цинь Ган: отношения Москвы и Пекина не представляют угрозы для других стран
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
"Отношения России и Китая характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон", - заявил Цинь Ган.
Россия и Китай продолжат разъяснять странам АТР опасность присутствия НАТО
Он подчеркнул, что отношения двух стран "не представляют угрозы ни для одной страны мира, а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон".