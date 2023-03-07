https://ria.ru/20230307/pekin-1856266389.html

Отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам, заявил глава МИД КНР

Отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам, заявил глава МИД КНР - РИА Новости, 07.03.2023

Отношения Москвы и Пекина не угрожают другим странам, заявил глава МИД КНР

Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T05:47

2023-03-07T05:47

2023-03-07T05:47

китай

цинь ган

россия

в мире

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Отношения России и Китая не направлены против третьих сторон и не представляют угрозы для других стран, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. "Отношения России и Китая характеризуются неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и не направлены против третьих сторон", - заявил Цинь Ган. Он подчеркнул, что отношения двух стран "не представляют угрозы ни для одной страны мира, а также не терпят вмешательства и провокаций третьих сторон".

https://ria.ru/20230304/atr-1855833031.html

китай

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китай, цинь ган, россия, в мире