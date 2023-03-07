https://ria.ru/20230307/parizh-1856449034.html
В Париже началась манифестация против пенсионной реформы
В Париже началась манифестация против пенсионной реформы - РИА Новости, 07.03.2023
В Париже началась манифестация против пенсионной реформы
В Париже началась уже шестая в этом году демонстрация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, на акции собрались десятки тысяч человек, передает... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:59
2023-03-07T16:59
2023-03-07T18:46
в мире
франция
париж
лион
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. В Париже началась уже шестая в этом году демонстрация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, на акции собрались десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. Несколько колонн демонстрантов с флагами ведущих французских профсоюзов — CFDT, CGT, FO, Unsa, Solidaires и других — начали шествие с бульвара Распай в 6-м округе в направлении площади Италии. Они движутся за фургонами, с которых активисты в мегафоны скандируют различные лозунги: "Забастовка, блокировка, Макрон, убирайся!", "Мы боролись и будем бороться за пенсию в 60 лет!", "Макрон, это война!"По оценке корреспондента РИА Новости, в шествии участвуют несколько десятков тысяч человек. На плакатах участников можно видеть призывы к отмене реформы, осуждения президента Франции Эммануэля Макрона, которого протестующие часто изображают на плакатах с короной на голове и в мантии, чем хотят показать, что Макрон — "президент богатых".Главным требованием протестующих остается снижение пенсионного возраста до 60 лет, как это было до 2010 года. На акции собрались люди всех возрастов: от молодежи и представителей движения антикапиталистов до пенсионеров и людей среднего возраста, которых реформа коснется напрямую. Также в акции участвуют сторонники движения "желтых жилетов", радикалы black bloc.Во вторник манифестации проходят по всей стране. Утром акции состоялись в Лионе, Марселе, Бордо, Байонне. Во второй половине дня они начнутся в Монпелье, Меце, Ренне и других городах. Всего ожидается более 270 манифестаций по всей стране. Мероприятия проходят на фоне массовых забастовок в ключевых секторах экономики, включая транспорт и энергетику. Профсоюзы призвали "блокировать страну" и "поставить экономику на колени", чтобы вынудить правительство отказаться от непопулярной реформы. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций. Первые две, состоявшиеся 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.
https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856322277.html
https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856261045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856454025_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_823043f84a2f2b2a3218d4840903af51.png
Манифестация против пенсионной реформы в Париже
Манифестация против пенсионной реформы в Париже
2023-03-07T16:59
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, лион, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Лион, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
В Париже началась манифестация против пенсионной реформы
В Париже на фоне массовых забастовок началась манифестация против пенсионной реформы
ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. В Париже началась уже шестая в этом году демонстрация против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, на акции собрались десятки тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько колонн демонстрантов с флагами ведущих французских профсоюзов — CFDT, CGT, FO, Unsa, Solidaires и других — начали шествие с бульвара Распай в 6-м округе в направлении площади Италии. Они движутся за фургонами, с которых активисты в мегафоны скандируют различные лозунги: "Забастовка, блокировка, Макрон
, убирайся!", "Мы боролись и будем бороться за пенсию в 60 лет!", "Макрон, это война!"
Протестующие во Франции начали блокировать депо и трассы, сообщили СМИ
По оценке корреспондента РИА Новости, в шествии участвуют несколько десятков тысяч человек.
На плакатах участников можно видеть призывы к отмене реформы, осуждения президента Франции
Эммануэля Макрона, которого протестующие часто изображают на плакатах с короной на голове и в мантии, чем хотят показать, что Макрон — "президент богатых".
Главным требованием протестующих остается снижение пенсионного возраста до 60 лет, как это было до 2010 года. На акции собрались люди всех возрастов: от молодежи и представителей движения антикапиталистов до пенсионеров и людей среднего возраста, которых реформа коснется напрямую. Также в акции участвуют сторонники движения "желтых жилетов", радикалы black bloc.
Во вторник манифестации проходят по всей стране. Утром акции состоялись в Лионе
, Марселе
, Бордо
, Байонне. Во второй половине дня они начнутся в Монпелье
, Меце
, Ренне и других городах. Всего ожидается более 270 манифестаций по всей стране.
Мероприятия проходят на фоне массовых забастовок в ключевых секторах экономики, включая транспорт и энергетику. Профсоюзы призвали "блокировать страну" и "поставить экономику на колени", чтобы вынудить правительство отказаться от непопулярной реформы.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023-го. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций. Первые две, состоявшиеся 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.
Во Франции начинаются забастовки против пенсионной реформы