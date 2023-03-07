https://ria.ru/20230307/papa-1856484023.html
Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС
Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС - РИА Новости, 07.03.2023
Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС
Папа Римский Франциск ждет приглашения от губернатора Приморья Олега Кожемяко, чтобы посетить Приморский край после визита в Монголию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:02
2023-03-07T19:02
2023-03-07T19:02
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772961_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_84c675c8b0c3fa3a850dcd2edb68833a.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск ждет приглашения от губернатора Приморья Олега Кожемяко, чтобы посетить Приморский край после визита в Монголию, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов."Папа обязательно посетит регион, если получит официальное приглашение. Он хочет прилететь туда из Монголии, и ждет официального приглашения от губернатора", – сказал Севастьянов РИА Новости.Ранее папа стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели.Понтифик изъявлял желание посетить заповедник в Приморье весной после визита в Монголию. Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков сказал РИА Новости, что нацпарк будет рад его принять. Севастьянов добавил, что папа польщен вниманием администрации региона и готовностью принять его.
https://ria.ru/20230227/plan-1854706325.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772961_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_a7d7d2ea6e2d7f23d2868370f99d3ec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), религия
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС
ВСС: папа обязательно посетит регион, если получит официальное приглашение
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск ждет приглашения от губернатора Приморья Олега Кожемяко, чтобы посетить Приморский край после визита в Монголию, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Папа обязательно посетит регион, если получит официальное приглашение. Он хочет прилететь туда из Монголии, и ждет официального приглашения от губернатора", – сказал Севастьянов РИА Новости.
Ранее папа стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели.
Понтифик изъявлял желание посетить заповедник в Приморье весной после визита в Монголию. Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков сказал РИА Новости, что нацпарк будет рад его принять. Севастьянов добавил, что папа польщен вниманием администрации региона и готовностью принять его.
Папа Франциск составил план мирного урегулирования на Украине