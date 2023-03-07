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Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС - РИА Новости, 07.03.2023
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Религия
 
19:02 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/papa-1856484023.html
Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС
Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС - РИА Новости, 07.03.2023
Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС
Папа Римский Франциск ждет приглашения от губернатора Приморья Олега Кожемяко, чтобы посетить Приморский край после визита в Монголию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:02
2023-03-07T19:02
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
религия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск ждет приглашения от губернатора Приморья Олега Кожемяко, чтобы посетить Приморский край после визита в Монголию, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов."Папа обязательно посетит регион, если получит официальное приглашение. Он хочет прилететь туда из Монголии, и ждет официального приглашения от губернатора", – сказал Севастьянов РИА Новости.Ранее папа стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели.Понтифик изъявлял желание посетить заповедник в Приморье весной после визита в Монголию. Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков сказал РИА Новости, что нацпарк будет рад его принять. Севастьянов добавил, что папа польщен вниманием администрации региона и готовностью принять его.
https://ria.ru/20230227/plan-1854706325.html
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франциск (хорхе марио бергольо), религия
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
Папа римский ждет приглашения главы Приморья, рассказали в ВСС

ВСС: папа обязательно посетит регион, если получит официальное приглашение

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск в Нур-Султане
Папа Римский Франциск в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск ждет приглашения от губернатора Приморья Олега Кожемяко, чтобы посетить Приморский край после визита в Монголию, рассказал РИА Новости поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"Папа обязательно посетит регион, если получит официальное приглашение. Он хочет прилететь туда из Монголии, и ждет официального приглашения от губернатора", – сказал Севастьянов РИА Новости.
Ранее папа стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа Мартина Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели.
Понтифик изъявлял желание посетить заповедник в Приморье весной после визита в Монголию. Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков сказал РИА Новости, что нацпарк будет рад его принять. Севастьянов добавил, что папа польщен вниманием администрации региона и готовностью принять его.
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