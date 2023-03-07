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Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников - РИА Новости, 07.03.2023
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12:16 07.03.2023 (обновлено: 12:33 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/pamyatniki-1856339912.html
Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников
Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников - РИА Новости, 07.03.2023
Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников
Президент Эстонии Алар Карис не утвердил принятые парламентом поправки к закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:16
2023-03-07T12:33
эстония
в мире
алар карис
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис не утвердил принятые парламентом поправки к закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе, которые упрощают снос советских памятников, поскольку они противоречат конституции, сообщила во вторник канцелярия главы государства.По словам Кариса, согласно пояснительной записке, целью нововведений является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии."Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать с помощью общепринятых способов интерпретации. Из пояснительной записки к закону следует, что запрещенными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. Но принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия", – цитирует президента его канцелярия.Карис отметил, что "статья 1(1) принятого закона (о поправках- ред.) юридически неясна и поэтому противоречит статье 13(2) конституции".В принятом парламентом 15 февраля законе о поправках говорится, что общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления.Согласно этому закону, такие объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления документа в силу. Закон устанавливает правила демонтажа из общественного пространства неподходящих построек, особенно советских памятников.
https://ria.ru/20230209/demontazh-1850836324.html
https://ria.ru/20221025/pamyatnik-1826783327.html
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эстония, в мире, алар карис
Эстония, В мире, Алар Карис
Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Карис отказался утвердить закон, упрощающий снос советских памятников

© AP Photo / Raul MeeАлар Карис
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Raul Mee
Алар Карис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис не утвердил принятые парламентом поправки к закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе, которые упрощают снос советских памятников, поскольку они противоречат конституции, сообщила во вторник канцелярия главы государства.
По словам Кариса, согласно пояснительной записке, целью нововведений является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии.
Демонтаж памятника Ватутину в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
В Киеве начали демонтаж памятника советскому генералу Ватутину
9 февраля, 13:40
"Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать с помощью общепринятых способов интерпретации. Из пояснительной записки к закону следует, что запрещенными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. Но принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия", – цитирует президента его канцелярия.
Карис отметил, что "статья 1(1) принятого закона (о поправках- ред.) юридически неясна и поэтому противоречит статье 13(2) конституции".
В принятом парламентом 15 февраля законе о поправках говорится, что общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления.
Согласно этому закону, такие объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления документа в силу. Закон устанавливает правила демонтажа из общественного пространства неподходящих построек, особенно советских памятников.
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