https://ria.ru/20230307/pamyatniki-1856339912.html

Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников - РИА Новости, 07.03.2023

Президент Эстонии отказался утвердить закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил принятые парламентом поправки к закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:16

2023-03-07T12:16

2023-03-07T12:33

эстония

в мире

алар карис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748014764_0:96:3192:1892_1920x0_80_0_0_cef69708ca4ffc3de87c1b5e129312b2.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 7 мар - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис не утвердил принятые парламентом поправки к закону о применении Строительного кодекса, закону о планировании и закону о государственном имуществе, которые упрощают снос советских памятников, поскольку они противоречат конституции, сообщила во вторник канцелярия главы государства.По словам Кариса, согласно пояснительной записке, целью нововведений является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии."Это легитимная цель, но запрещенные объекты обозначены в законе выражением, которое невозможно однозначно истолковать с помощью общепринятых способов интерпретации. Из пояснительной записки к закону следует, что запрещенными являются прежде всего объекты, связанные с деятельностью советской власти. Однако сам запрет сформулирован гораздо шире. Но принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом скорректировать свои действия", – цитирует президента его канцелярия.Карис отметил, что "статья 1(1) принятого закона (о поправках- ред.) юридически неясна и поэтому противоречит статье 13(2) конституции".В принятом парламентом 15 февраля законе о поправках говорится, что общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать преступления оккупационного режима или акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления.Согласно этому закону, такие объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение шести месяцев с момента вступления документа в силу. Закон устанавливает правила демонтажа из общественного пространства неподходящих построек, особенно советских памятников.

https://ria.ru/20230209/demontazh-1850836324.html

https://ria.ru/20221025/pamyatnik-1826783327.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, в мире, алар карис