https://ria.ru/20230307/otravlenie-1856433108.html

Врачи рассказали о состоянии депутата, якобы отравившегося мухоморами

Врачи рассказали о состоянии депутата, якобы отравившегося мухоморами - РИА Новости, 07.03.2023

Врачи рассказали о состоянии депутата, якобы отравившегося мухоморами

Состояние депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова, который якобы отравился мухоморами, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в НИИ... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:04

2023-03-07T16:04

2023-03-07T16:07

происшествия

красноярский край

москва

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Состояние депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова, который якобы отравился мухоморами, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Ранее в СМИ сообщали, что Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве. "Он находится в токсикологической реанимации. Состояние тяжелое, температура нормальная", - рассказали в медучреждении.

https://ria.ru/20220624/rosturizm-1797957182.html

красноярский край

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского