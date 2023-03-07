https://ria.ru/20230307/otravlenie-1856433108.html
Врачи рассказали о состоянии депутата, якобы отравившегося мухоморами
Врачи рассказали о состоянии депутата, якобы отравившегося мухоморами - РИА Новости, 07.03.2023
Врачи рассказали о состоянии депутата, якобы отравившегося мухоморами
Состояние депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова, который якобы отравился мухоморами, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в НИИ... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:04
2023-03-07T16:04
2023-03-07T16:07
происшествия
красноярский край
москва
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Состояние депутата заксобрания Красноярского края Дениса Терехова, который якобы отравился мухоморами, оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Ранее в СМИ сообщали, что Терехов отравился мухоморами и попал в больницу в Москве. "Он находится в токсикологической реанимации. Состояние тяжелое, температура нормальная", - рассказали в медучреждении.
https://ria.ru/20220624/rosturizm-1797957182.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, москва, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Происшествия, Красноярский край, Москва, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Врачи рассказали о состоянии депутата, якобы отравившегося мухоморами
Состояние депутата Терехова, якобы отравившегося мухоморами, оценивают как тяжелое