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Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях - РИА Новости, 07.03.2023
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13:08 07.03.2023 (обновлено: 13:28 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/otdykh-1856364092.html
Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях
Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях
Президент России Владимир Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:08
2023-03-07T13:28
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей на особо охраняемых природных территориях федерального значения с учетом особенностей организации отдыха и питания в нестационарных условиях, в том числе в детских лагерях палаточного типа и иных временных лагерях", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 апреля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях

Путин поручил до 1 апреля уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтправка детей в детский лагерь имени Ю.А. Гагарина
Отправка детей в детский лагерь имени Ю.А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Отправка детей в детский лагерь имени Ю.А. Гагарина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей на особо охраняемых природных территориях федерального значения с учетом особенностей организации отдыха и питания в нестационарных условиях, в том числе в детских лагерях палаточного типа и иных временных лагерях", - говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 апреля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне
23 мая 2022, 16:19
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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