https://ria.ru/20230307/otdykh-1856364092.html
Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях
Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях - РИА Новости, 07.03.2023
Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях
Президент России Владимир Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:08
2023-03-07T13:08
2023-03-07T13:28
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей на особо охраняемых природных территориях федерального значения с учетом особенностей организации отдыха и питания в нестационарных условиях, в том числе в детских лагерях палаточного типа и иных временных лагерях", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 апреля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях
Путин поручил до 1 апреля уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях