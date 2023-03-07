https://ria.ru/20230307/otdykh-1856364092.html

Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях

Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях - РИА Новости, 07.03.2023

Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха детей в лагерях

Президент России Владимир Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:08

2023-03-07T13:08

2023-03-07T13:28

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: уточнить требования к условиям отдыха и оздоровления детей на особо охраняемых природных территориях федерального значения с учетом особенностей организации отдыха и питания в нестационарных условиях, в том числе в детских лагерях палаточного типа и иных временных лагерях", - говорится в тексте поручения. Поручение необходимо выполнить до 1 апреля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин