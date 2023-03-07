https://ria.ru/20230307/oon-1856487790.html
У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки"
У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 07.03.2023
У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки"
У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:21
2023-03-07T19:21
2023-03-07T19:21
в мире
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
фархан хак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_200:111:799:448_1920x0_80_0_0_97f390b82678a0b0a57b66e37eb8bde7.jpg
ООН, 7 мар – РИА Новости. У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак. Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка. "У меня нет комментариев", - сказал Хак. Он ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о причастности проукраинской группировки к диверсии на "Северных потоках".
https://ria.ru/20230303/gaz-1855574707.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820092883_216:81:789:510_1920x0_80_0_0_4e4a2184fea63057ea482edb3fd92aac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, северный поток, авария на "северных потоках", фархан хак
В мире, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Фархан Хак
У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки"
В ООН отказались комментировать информацию об участии Украины в атаке на "Северные потоки"
ООН, 7 мар – РИА Новости. У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак.
Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.
"У меня нет комментариев", - сказал Хак
.
Он ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о причастности проукраинской группировки к диверсии на "Северных потоках".
Херш назвал США единственными подозреваемыми в подрыве "Северных потоков"