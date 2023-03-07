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У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 07.03.2023
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19:21 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/oon-1856487790.html
У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки"
У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 07.03.2023
У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки"
У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:21
2023-03-07T19:21
в мире
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
фархан хак
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ООН, 7 мар – РИА Новости. У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак. Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка. "У меня нет комментариев", - сказал Хак. Он ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о причастности проукраинской группировки к диверсии на "Северных потоках".
https://ria.ru/20230303/gaz-1855574707.html
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в мире, оон, северный поток, авария на "северных потоках", фархан хак
В мире, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Фархан Хак
У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки"

В ООН отказались комментировать информацию об участии Украины в атаке на "Северные потоки"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 мар – РИА Новости. У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак.
Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка.
"У меня нет комментариев", - сказал Хак.
Он ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о причастности проукраинской группировки к диверсии на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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В миреООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"Фархан Хак
 
 
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