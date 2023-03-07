https://ria.ru/20230307/oon-1856487790.html

У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки"

У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 07.03.2023

У ООН нет информации об участии Украины в атаке на "Северные потоки"

У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T19:21

2023-03-07T19:21

2023-03-07T19:21

в мире

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

фархан хак

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ООН, 7 мар – РИА Новости. У ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак. Газета New York Times написала во вторник со ссылкой на американских чиновников, что новые разведданные дают основание предположить, что теракты на "Северных потоках" совершила некая проукраинская группировка. "У меня нет комментариев", - сказал Хак. Он ответил отрицательно на вопрос о том, есть ли у него какая-либо информация о причастности проукраинской группировки к диверсии на "Северных потоках".

https://ria.ru/20230303/gaz-1855574707.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, оон, северный поток, авария на "северных потоках", фархан хак