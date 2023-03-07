https://ria.ru/20230307/oon-1856262628.html
Российский дипломат заявила в ООН о включении Украины в состав "киберНАТО"
Российский дипломат заявила в ООН о включении Украины в состав "киберНАТО" - РИА Новости, 07.03.2023
Российский дипломат заявила в ООН о включении Украины в состав "киберНАТО"
Украину включили в состав "киберНАТО", когда привлекли Киев к работе таллинского центра по кибербезопасности, заявила представитель России Ирина Тяжлова,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T03:22
2023-03-07T03:22
2023-03-07T05:35
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ООН, 7 мар – РИА Новости. Украину включили в состав "киберНАТО", когда привлекли Киев к работе таллинского центра по кибербезопасности, заявила представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.По ее словам, Украине отводится роль испытательного полигона."Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима", - сказала Тяжлова."Неслучайно Киев привлекли к деятельности таллинского центра альянса по кибербезопасности. Иными словами - включили в состав киберНАТО", - подчеркнула она. Как отметила дипломат, руководство западных стран упускает из вида, что созданная при их помощи IT-армия Украины, по сути, конгломерат криминальных группировок, уже начинает грабить граждан государств так называемого цивилизованного мира."Американские власти продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела государств", - указала Тяжлова.По ее словам, с начала спецоперации на Украине западные государства развязали полномасштабную кампанию против России, "стремятся проверить на прочность экономику, финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности". "Информационная структура России подвергается массированным компьютерным атакам, интенсивность которых с начала специальной военной операции возросла в десятки раз", - отметила она."Западный блок активно вербует хакеров-наемников, задействует информационно-коммуникационные потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность", - заявила дипломат.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825122670.html
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нато, оон, украина, россия, киев, в мире
НАТО, ООН, Украина, Россия, Киев, В мире
Российский дипломат заявила в ООН о включении Украины в состав "киберНАТО"
Представитель России в ООН Тяжлова: Украину включили в состав "киберНАТО"
ООН, 7 мар – РИА Новости. Украину включили в состав "киберНАТО", когда привлекли Киев к работе таллинского центра по кибербезопасности, заявила представитель России Ирина Тяжлова, выступая на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.
По ее словам, Украине отводится роль испытательного полигона.
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"Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима", - сказала Тяжлова.
"Неслучайно Киев привлекли к деятельности таллинского центра альянса по кибербезопасности. Иными словами - включили в состав киберНАТО", - подчеркнула она.
Как отметила дипломат, руководство западных стран упускает из вида, что созданная при их помощи IT-армия Украины, по сути, конгломерат криминальных группировок, уже начинает грабить граждан государств так называемого цивилизованного мира.
"Американские власти продолжают грубые попытки вмешательства во внутренние дела государств", - указала Тяжлова.
По ее словам, с начала спецоперации на Украине западные государства развязали полномасштабную кампанию против России, "стремятся проверить на прочность экономику, финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности". "Информационная структура России подвергается массированным компьютерным атакам, интенсивность которых с начала специальной военной операции возросла в десятки раз", - отметила она.
"Западный блок активно вербует хакеров-наемников, задействует информационно-коммуникационные потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность", - заявила дипломат.
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