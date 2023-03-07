https://ria.ru/20230307/oon-1856257588.html

Россия и КНР отказались выступать на заседании ООН по сирийскому химдосье

Россия и КНР отказались выступать на заседании ООН по сирийскому химдосье - РИА Новости, 07.03.2023

Россия и КНР отказались выступать на заседании ООН по сирийскому химдосье

Россия и Китай не стали выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химическому досье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T00:44

2023-03-07T00:44

2023-03-07T00:55

сирия

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дмитрий полянский

организация по запрещению химического оружия

оон

в мире

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ООН, 7 мар - РИА Новости. Россия и Китай не стали выступать на заседании Совбеза ООН по сирийскому химическому досье, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Москва неоднократно заявляла, что частые заседания Совбеза по этой тематике не несут никакой ценности и призывала проводить их реже."Они (Россия и Китай – ред.) не видят ценности в этой дискуссии", - сказал РИА Новости источник в Совбезе.На одном из предыдущих подобных заседаний первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что ОЗХО готовит написанные "под копирку доклады" по Сирии.В своем выступлении, ссылаясь на доклады Организации по запрещению химического оружия, как и на прошлых заседаниях, в ООН заявили, что ОЗХО не получила запрашиваемой информации от Сирии. Ранее Полянский уже указывал, что в отсутствии развития ситуации "на земле" по сирийскому химдосье виноват не Дамаск, а руководство ОЗХО, упорно не желающее выправлять свою ангажированную антисирийскую линию. Дипломат отмечал, что в каждом новом докладе продолжают тиражироваться однотипные штампы и политизированные обвинения в адрес сирийских властей.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории Арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20230306/vizy-1856236846.html

https://ria.ru/20230222/siriya-1853753321.html

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сирия, россия, москва, дмитрий полянский, организация по запрещению химического оружия, оон, в мире