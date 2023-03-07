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Олигархи начали войну: теперь за исключение из санкционных списков - РИА Новости, 07.03.2023
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08:00 07.03.2023 (обновлено: 11:12 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/oligarkhi-1856237660.html
Олигархи начали войну: теперь за исключение из санкционных списков
Олигархи начали войну: теперь за исключение из санкционных списков - РИА Новости, 07.03.2023
Олигархи начали войну: теперь за исключение из санкционных списков
Если бы в 2003 году Михаилу Ходорковскому*, Петру Авену и Михаилу Фридману сказали, что через 20 лет все они будут жить в Великобритании, они бы не удивились: к РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:00
2023-03-07T11:12
аналитика
великобритания
россия
москва
михаил фридман
михаил ходорковский
петр авен
фонд борьбы с коррупцией
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Если бы в 2003 году Михаилу Ходорковскому*, Петру Авену и Михаилу Фридману сказали, что через 20 лет все они будут жить в Великобритании, они бы не удивились: к тому времени каждый уважающий себя олигарх уже обзавелся недвижимостью на острове, а Борис Березовский в том же году и вовсе получил там статус политического беженца.И даже если бы им сообщили, что в Лондоне они будут жить не попеременно с Москвой, а постоянно, они не были бы слишком шокированы: ну всяко бывает, значит, в России все проиграли. Но если бы им сказали, что двое из них будут находиться под санкциями Великобритании и Евросоюза и не смогут распоряжаться своими капиталами, а третий не только не будет, но и не захочет заступиться за них перед западными властями, они были бы крайне удивлены. А ведь судьба так и повернулась: Авен и Фридман сидят в своих лондонских резиденциях, а Ходорковский* просит не за них, а за Олега Тинькова — еще одного лондонского жителя, в 2003-м продававшего россиянам пиво собственного имени, но угодившего в 2022-м под каток британских санкций. Но свет не без добрых людей — и за Авена с Фридманом есть кому попросить.Ходатайствует за них человек, 20 лет назад учившийся в аспирантуре Уральского госуниверситета, но сейчас так успешно выбившийся в люди, что может уже поднять голос в защиту опальных олигархов."Мы не верим, что они каким-то образом были связаны с режимом Путина или что они должны нести ответственность за его преступления. &lt;...&gt; Только при наличии стратегии выхода санкции будут эффективными. В противном случае людям некуда бежать, кроме как обратно в Москву, где они становятся еще более зависимыми от Путина. Им нужно предоставить четкий вариант: сделайте это и это — и санкции будут сняты".Это Леонид Волков* — руководитель навальновского ФБК** и фактический глава "навальнистов в изгнании". Он занимается не только составлением санкционных списков для Запада (в частности, автор этого текста попал в них благодаря усилиям как раз ФБК**), но и лоббированием последующего исключения из них. Но в данном случае все не так банально — мол, сначала попросили включить Авена с Фридманом, а потом за деньги добьются их исключения. Дело в том, что Запад следует "спискам ФБК**", но не только им — и альфовцев включили явно по другому поводу.Но вот босс Волкова* не забыл "добрых дел" — все-таки именно "Альфа-Групп" (чьими хозяевами и были Авен с Фридманом) внесла немалый вклад в раскрутку и финансирование "борца с коррупцией" и его проектов. Олигархический заговор против Путина провалился еще в 2012-м, Навальный оказался в тюрьме в 2021 году, а Авен с Фридманом в добровольном лондонском плену в 2022-м, но все они еще рассчитывают на реванш. Так почему же тогда они не вместе с Ходорковским*, который после выхода из тюрьмы уже десять лет строит планы на власть в послепутинской России? Почему же он не просит за бывших коллег-конкурентов, вместе с которыми в 90-е пилил ту же российскую нефтянку? Не может забыть олигархические войны тех лет?Все гораздо проще: у беглых олигархов теперь конкуренция не за прошлое, а за будущее. За будущее России, которую они хотят вернуть себе. Конечно, Авен с Фридманом достаточно трусливы, но ведь среди тех альфовцев, за которых просит Волков*, есть и Герман Хан, их вечный соратник и заместитель, как раз и занимавшийся "конкретными делами" на земле. Не только у Ходорковского* были люди типа Невзлина, решавшие любые вопросы любыми способами. Так что зачем сейчас Ходорковскому* помогать Авену и Фридману размораживать их деньги: чтобы они потом финансировали ими не только Украину (это как раз его не волнует), но и Навального, а также вообще все новое "революционное подполье" в России? Зачем это Ходорковскому*, который именно себя видит в качестве серого кардинала и координатора всей антироссийской работы? Пусть к нему обращаются "борцы с режимом", а он уже найдет для них и финансирование, и поддержку западных спецслужб. Конкурирующая фирма в лице связки Волков* — "Альфа" (то есть навальнисты с самостоятельным финансированием) ему не нужна.Так что ничего не меняется в олигархических повадках: просто раньше они делили природные богатства России, а теперь планы на будущий реванш, на возвращение утраченного. И конкуренция тут не менее жесткая — вот только результатом ее будет не триумфальное возвращение олигархов в Россию, а их превращение в банальную обслугу врагов России. А в финале — судьба лондонского первопроходца Бориса Березовского.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20230129/emigranty-1848135528.html
https://ria.ru/20221030/aven-1827839056.html
https://ria.ru/20230306/sanktsii-1856207664.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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аналитика, великобритания, россия, москва, михаил фридман, михаил ходорковский, петр авен, фонд борьбы с коррупцией, альфа-групп
Аналитика, Великобритания, Россия, Москва, Михаил Фридман, Михаил Ходорковский, Петр Авен, Фонд борьбы с коррупцией, Альфа-Групп

Олигархи начали войну: теперь за исключение из санкционных списков

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Если бы в 2003 году Михаилу Ходорковскому*, Петру Авену и Михаилу Фридману сказали, что через 20 лет все они будут жить в Великобритании, они бы не удивились: к тому времени каждый уважающий себя олигарх уже обзавелся недвижимостью на острове, а Борис Березовский в том же году и вовсе получил там статус политического беженца.
И даже если бы им сообщили, что в Лондоне они будут жить не попеременно с Москвой, а постоянно, они не были бы слишком шокированы: ну всяко бывает, значит, в России все проиграли. Но если бы им сказали, что двое из них будут находиться под санкциями Великобритании и Евросоюза и не смогут распоряжаться своими капиталами, а третий не только не будет, но и не захочет заступиться за них перед западными властями, они были бы крайне удивлены. А ведь судьба так и повернулась: Авен и Фридман сидят в своих лондонских резиденциях, а Ходорковский* просит не за них, а за Олега Тинькова — еще одного лондонского жителя, в 2003-м продававшего россиянам пиво собственного имени, но угодившего в 2022-м под каток британских санкций. Но свет не без добрых людей — и за Авена с Фридманом есть кому попросить.
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Ходатайствует за них человек, 20 лет назад учившийся в аспирантуре Уральского госуниверситета, но сейчас так успешно выбившийся в люди, что может уже поднять голос в защиту опальных олигархов.
"Мы не верим, что они каким-то образом были связаны с режимом Путина или что они должны нести ответственность за его преступления. <...> Только при наличии стратегии выхода санкции будут эффективными. В противном случае людям некуда бежать, кроме как обратно в Москву, где они становятся еще более зависимыми от Путина. Им нужно предоставить четкий вариант: сделайте это и это — и санкции будут сняты".
Это Леонид Волков* — руководитель навальновского ФБК** и фактический глава "навальнистов в изгнании". Он занимается не только составлением санкционных списков для Запада (в частности, автор этого текста попал в них благодаря усилиям как раз ФБК**), но и лоббированием последующего исключения из них. Но в данном случае все не так банально — мол, сначала попросили включить Авена с Фридманом, а потом за деньги добьются их исключения. Дело в том, что Запад следует "спискам ФБК**", но не только им — и альфовцев включили явно по другому поводу.
Но вот босс Волкова* не забыл "добрых дел" — все-таки именно "Альфа-Групп" (чьими хозяевами и были Авен с Фридманом) внесла немалый вклад в раскрутку и финансирование "борца с коррупцией" и его проектов. Олигархический заговор против Путина провалился еще в 2012-м, Навальный оказался в тюрьме в 2021 году, а Авен с Фридманом в добровольном лондонском плену в 2022-м, но все они еще рассчитывают на реванш. Так почему же тогда они не вместе с Ходорковским*, который после выхода из тюрьмы уже десять лет строит планы на власть в послепутинской России? Почему же он не просит за бывших коллег-конкурентов, вместе с которыми в 90-е пилил ту же российскую нефтянку? Не может забыть олигархические войны тех лет?
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Все гораздо проще: у беглых олигархов теперь конкуренция не за прошлое, а за будущее. За будущее России, которую они хотят вернуть себе. Конечно, Авен с Фридманом достаточно трусливы, но ведь среди тех альфовцев, за которых просит Волков*, есть и Герман Хан, их вечный соратник и заместитель, как раз и занимавшийся "конкретными делами" на земле. Не только у Ходорковского* были люди типа Невзлина, решавшие любые вопросы любыми способами. Так что зачем сейчас Ходорковскому* помогать Авену и Фридману размораживать их деньги: чтобы они потом финансировали ими не только Украину (это как раз его не волнует), но и Навального, а также вообще все новое "революционное подполье" в России? Зачем это Ходорковскому*, который именно себя видит в качестве серого кардинала и координатора всей антироссийской работы? Пусть к нему обращаются "борцы с режимом", а он уже найдет для них и финансирование, и поддержку западных спецслужб. Конкурирующая фирма в лице связки Волков* — "Альфа" (то есть навальнисты с самостоятельным финансированием) ему не нужна.
Так что ничего не меняется в олигархических повадках: просто раньше они делили природные богатства России, а теперь планы на будущий реванш, на возвращение утраченного. И конкуренция тут не менее жесткая — вот только результатом ее будет не триумфальное возвращение олигархов в Россию, а их превращение в банальную обслугу врагов России. А в финале — судьба лондонского первопроходца Бориса Березовского.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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АналитикаВеликобританияРоссияМоскваМихаил ФридманМихаил ХодорковскийПетр АвенФонд борьбы с коррупциейАльфа-Групп
 
 
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