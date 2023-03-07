https://ria.ru/20230307/obstrely-1856375917.html

Жительница приграничного брянского села рассказала об обстрелах

Жительница приграничного брянского села рассказала об обстрелах - РИА Новости, 07.03.2023

Жительница приграничного брянского села рассказала об обстрелах

Жительница приграничного брянского села Брахлов Зинаида Шакун рассказала, что прячется на печке, когда слышны обстрелы, но ждет победы России и "болеет душой"... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:39

2023-03-07T13:39

2023-03-07T13:39

общество

украина

россия

климовский район

владимир путин

фсб

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БРАХЛОВ (Брянская область), 7 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Жительница приграничного брянского села Брахлов Зинаида Шакун рассказала, что прячется на печке, когда слышны обстрелы, но ждет победы России и "болеет душой" за российских солдат. "Снарядики свистят, и мы потом прячемся. Уже привыкли, никуда не денешься. Страшно, но живем. Куда прятаться, когда стреляют? На печку сяду, плачу. Погреб уже слабенький, боюсь, накроет - совсем будет плохо. А так, уже не переживаем. И ждем, что уже в скором будущем наши солдатики нас освободят, и мы будем жить, как и жили раньше. Господь охраняет и бережет наших деток, наших солдатиков, которые нас берегут", - рассказала женщина. Ее сын тоже военный, поэтому она особенно "болеет душой" за российских военнослужащих. "Спасибо девчатам (из села), как они боготворят этих солдатиков, варят и пекут всё на свете. Всё даем и никогда не пожалеем для них ничего - для того, чтобы наша Родина существовала", - подчеркнула она. Зинаида Шакун 1944 года рождения, но все еще держит скот: козу, поросят, кур и гусей. По ее словам, жизнью в селе довольна - "все у нас тут есть, пенсию нам дают, свет, газ у нас есть", вот только дороги безопасной из него нет - только через граничащие с Украиной Любечане, поэтому в случае чего, "бежать будет некуда". По ее словам, если бы власти построили обходную дорогу на Чернооково, село бы "воспряло". В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230307/brakhlov-1856268519.html

https://ria.ru/20230307/terakt-1856274663.html

украина

россия

климовский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, украина, россия, климовский район, владимир путин, фсб