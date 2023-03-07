https://ria.ru/20230307/obstrely-1856375917.html
Жительница приграничного брянского села рассказала об обстрелах
Жительница приграничного брянского села рассказала об обстрелах - РИА Новости, 07.03.2023
Жительница приграничного брянского села рассказала об обстрелах
Жительница приграничного брянского села Брахлов Зинаида Шакун рассказала, что прячется на печке, когда слышны обстрелы, но ждет победы России и "болеет душой"... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:39
2023-03-07T13:39
2023-03-07T13:39
общество
украина
россия
климовский район
владимир путин
фсб
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БРАХЛОВ (Брянская область), 7 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Жительница приграничного брянского села Брахлов Зинаида Шакун рассказала, что прячется на печке, когда слышны обстрелы, но ждет победы России и "болеет душой" за российских солдат. "Снарядики свистят, и мы потом прячемся. Уже привыкли, никуда не денешься. Страшно, но живем. Куда прятаться, когда стреляют? На печку сяду, плачу. Погреб уже слабенький, боюсь, накроет - совсем будет плохо. А так, уже не переживаем. И ждем, что уже в скором будущем наши солдатики нас освободят, и мы будем жить, как и жили раньше. Господь охраняет и бережет наших деток, наших солдатиков, которые нас берегут", - рассказала женщина. Ее сын тоже военный, поэтому она особенно "болеет душой" за российских военнослужащих. "Спасибо девчатам (из села), как они боготворят этих солдатиков, варят и пекут всё на свете. Всё даем и никогда не пожалеем для них ничего - для того, чтобы наша Родина существовала", - подчеркнула она. Зинаида Шакун 1944 года рождения, но все еще держит скот: козу, поросят, кур и гусей. По ее словам, жизнью в селе довольна - "все у нас тут есть, пенсию нам дают, свет, газ у нас есть", вот только дороги безопасной из него нет - только через граничащие с Украиной Любечане, поэтому в случае чего, "бежать будет некуда". По ее словам, если бы власти построили обходную дорогу на Чернооково, село бы "воспряло". В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230307/brakhlov-1856268519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, украина, россия, климовский район, владимир путин, фсб
Общество, Украина, Россия, Климовский район, Владимир Путин, ФСБ
Жительница приграничного брянского села рассказала об обстрелах
Жительница приграничного брянского села рассказала, что прячется на печке при обстрелах
БРАХЛОВ (Брянская область), 7 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Жительница приграничного брянского села Брахлов Зинаида Шакун рассказала, что прячется на печке, когда слышны обстрелы, но ждет победы России и "болеет душой" за российских солдат.
"Снарядики свистят, и мы потом прячемся. Уже привыкли, никуда не денешься. Страшно, но живем. Куда прятаться, когда стреляют? На печку сяду, плачу. Погреб уже слабенький, боюсь, накроет - совсем будет плохо. А так, уже не переживаем. И ждем, что уже в скором будущем наши солдатики нас освободят, и мы будем жить, как и жили раньше. Господь охраняет и бережет наших деток, наших солдатиков, которые нас берегут", - рассказала женщина.
ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ, заявил местный житель
Ее сын тоже военный, поэтому она особенно "болеет душой" за российских военнослужащих.
"Спасибо девчатам (из села), как они боготворят этих солдатиков, варят и пекут всё на свете. Всё даем и никогда не пожалеем для них ничего - для того, чтобы наша Родина существовала", - подчеркнула она.
Зинаида Шакун 1944 года рождения, но все еще держит скот: козу, поросят, кур и гусей. По ее словам, жизнью в селе довольна - "все у нас тут есть, пенсию нам дают, свет, газ у нас есть", вот только дороги безопасной из него нет - только через граничащие с Украиной
Любечане, поэтому в случае чего, "бежать будет некуда". По ее словам, если бы власти построили обходную дорогу на Чернооково, село бы "воспряло".
В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района
проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин
назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ
сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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