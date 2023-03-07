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Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:32 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/obstrel-1856512930.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда
Украинские войска в 22.30 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T23:32
2023-03-07T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.30 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
украина
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Школа в Донецке после обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли школу в Донецке, применив высокоточный американский боеприпас M982 Excalibur. Он пробил стену здания, чудом никто из учащихся и преподавателей не пострадал.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-03-07T23:32
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Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка два натовских снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда на тротуаре в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.30 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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