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Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда - РИА Новости, 07.03.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще два натовских снаряда

Украинские войска в 22.30 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T23:32

2023-03-07T23:32

2023-03-07T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.30 - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школа в Донецке после обстрела ВСУ Украинские войска обстреляли школу в Донецке, применив высокоточный американский боеприпас M982 Excalibur. Он пробил стену здания, чудом никто из учащихся и преподавателей не пострадал. 2023-03-07T23:32 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, видео