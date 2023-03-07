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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 07.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T17:48

2023-03-07T17:48

2023-03-07T17:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато