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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/obstrel-1856461255.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:48
2023-03-07T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительстве ДНР: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от разорвавшегося снаряда, упавшего в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за пять минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 17.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Разрушения в Марьинке
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.

Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики

Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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1 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке

Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.

Боеприпас в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов

В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.

Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов

В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.

Собака у жилых домов, разрушенных в результате обстрелов в Марьинке

После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.

Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Марьинке

Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке

Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.

Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Марьинке

Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.

Военнослужащий в Марьинке, пострадавшей в результате обстрелов

Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 10
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.

Вид из окна жилого дома, разрушенного в результате обстрелов в Марьинке

Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Марьинка находится в окрестностях Донецка, примерно в километре от Петровского района города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 10

Украинские силы оборудовали в Марьинке огневые позиции, откуда регулярно обстреливают Донецк.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 10

В этой местности противник создал серьезные укрепления, которые готовил годами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 10

В полосе фронта между силами ДНР и ВСУ Марьинка оказалась еще летом 2014-го.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 10

После начала спецоперации в районе Марьинки проходили ожесточенные столкновения.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 10

Российским силам удалось взять опорные пункты ВСУ в многоэтажках.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Теперь боевые действия ведутся в частном секторе.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 10

Противник старается изо всех сил затянуть освобождение города.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 10

Несмотря ни на что, российские подразделения продвигаются вперед.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Рядом с Марьинкой находится Новомихайловка, открывающая северные окраины Угледара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККНАТО
 
 
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