https://ria.ru/20230307/obstrel-1856440164.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку - РИА Новости, 07.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Яковлевке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T16:30
2023-03-07T16:30
2023-03-07T16:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Яковлевке 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.09 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Кроме того, в 15.40 украинские войска выпустили по Яковлевке восемь снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230307/donbass-1856427200.html
https://ria.ru/20230307/donetsk-1856366121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Яковлевку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку и Яковлевке десять снарядов