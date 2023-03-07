https://ria.ru/20230307/obstrel-1856360785.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена школа

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 07.03.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена школа

Школа в Куйбышевском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:02

2023-03-07T13:02

2023-03-07T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

нато

ссср

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Школа в Куйбышевском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских карателей повреждения получило здание средней школы №52 по улице 60-летия СССР. Осколками посечен фасад здания, выбито остекление окон. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробности уточняются", - написал он в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 11.50 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка два снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

ссср

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в мире, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), нато, ссср