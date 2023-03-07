https://ria.ru/20230307/novak-1856296614.html

Новак призвал изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты

Новак призвал изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты - РИА Новости, 07.03.2023

Новак призвал изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости дополнительно изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты в России на 34 миллиона тонн в год. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:45

2023-03-07T10:45

2023-03-07T11:43

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

усть-луга

александр новак

владимир литвиненко

денис мантуров

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о необходимости дополнительно изыскать ресурсную базу под СПГ-проекты в России на 34 миллиона тонн в год."Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов еще на 34 миллиона тонн СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров", – приводятся слова Новака в сообщении на сайте правительства РФ."Минэнерго при поддержке Минпромторга предстоит разработать "дорожную карту"... по локализации оборудования и технологий производства СПГ, оценить спрос, ситуацию с подготовкой персонала и обеспечить новые перспективные проекты ресурсной базой", – говорится в сообщении.Также отмечается, что Новак поручил участникам совещания сформировать рабочие группы по этим направлениям и оценить уровень импортонезависимости в отрасли.Вице-премьер отметил, что стратегической задачей и будущим для российского экспорта газа является развитие производства СПГ, которое в среднесрочной перспективе должно достигнуть не менее 100 миллионов тонн в год. Новак добавил, что на сегодняшний день по реализованным проектам производство составляет порядка 33 миллионов тонн. С учетом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и "Арктик СПГ 2", Россия выйдет на производство 66 миллионов тонн СПГ в год.В совещании с вице-премьером приняли участие представители Минпромторга и Минэнерго; ведущих компаний, реализующих СПГ-проекты, – "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", "Росатома"; а также российские ученые, включая ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.Как поясняется в релизе, дорожная карта должна быть сформирована в отношении условного "проекта с долей отечественных технологий в 80% от потребности отрасли". Соответственно, в ходе этой работы нужно провести мониторинг возможностей и рисков российских СПГ-производств с учетом мирового спроса, консолидировать планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий с последующей организацией их серийного выпуска.Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в сентябре прошлого года оценивал потребность в дополнительном финансировании на разработку СПГ-оборудования в России в 15 миллиардов рублей до 2025 года. Он отмечал, что ведомство уже проводит работу по их изысканию. В 2022 году на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по СПГ-оборудованию в общей сложности было выделено 3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230210/spg-1851001053.html

https://ria.ru/20230217/nalog-1852680447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), усть-луга, александр новак, владимир литвиненко, денис мантуров, арктик спг - 2