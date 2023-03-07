https://ria.ru/20230307/neyasyti-1856990367.html

Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы

Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы - РИА Новости, 10.03.2023

Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы

Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы, птицы переданы в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-07T15:13

2023-03-07T15:13

2023-03-10T13:16

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы, птицы переданы в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Серую неясыть изъяли у уличного фотографа рядом с Театром кукол на улице Садовой-Самотечной, дом 3. Позднее у его напарника забрали и вторую птицу. Пернатых передали в Центр реабилитации диких животных, где им окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В сообщении напомнили, что серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Находиться на оживленной улице для сов - большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники могут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение. "К сожалению, ни одна изъятая у уличных фотографов птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230208/sova-1850651469.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, сова