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Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы
Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы - РИА Новости, 10.03.2023
Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы
Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы, птицы переданы в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-07T15:13
2023-03-07T15:13
2023-03-10T13:16
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы, птицы переданы в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Серую неясыть изъяли у уличного фотографа рядом с Театром кукол на улице Садовой-Самотечной, дом 3. Позднее у его напарника забрали и вторую птицу. Пернатых передали в Центр реабилитации диких животных, где им окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В сообщении напомнили, что серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Находиться на оживленной улице для сов - большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники могут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение. "К сожалению, ни одна изъятая у уличных фотографов птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, сова
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, сова
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Специалисты изъяли двух серых неясытей у уличных фотографов в центре Москвы, птицы переданы в Центр реабилитации диких животных, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Серую неясыть изъяли у уличного фотографа рядом с Театром кукол на улице Садовой-Самотечной, дом 3. Позднее у его напарника забрали и вторую птицу. Пернатых передали в Центр реабилитации диких животных, где им окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении комплекса
.
Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
В сообщении напомнили, что серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Находиться на оживленной улице для сов - большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так. В дикой природе жизненно важно скрывать любые проявления болезни и слабости, поэтому многие пернатые хищники могут выглядеть бодрыми, несмотря на сильное истощение.
"К сожалению, ни одна изъятая у уличных фотографов птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой", - добавили в сообщении.
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