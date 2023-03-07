https://ria.ru/20230307/neft-1856510514.html

G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США

G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США - РИА Новости, 08.03.2023

G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США

Страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила РИА Новости помощница министра финансов США по... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-07T22:49

2023-03-07T22:49

2023-03-08T01:20

сша

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в мире

санкции в отношении россии

министерство финансов сша

украина

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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила РИА Новости помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.При этом Розенберг уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы в отношении конфликта на Украине.Помощницу главы американского Минфина также спросили, наблюдают ли Соединенные Штаты дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ценового потолка. "К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу", — заключила она.Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную цену определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.

https://ria.ru/20230307/neft-1856348773.html

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сша, g7, россия, экономика, в мире, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, украина