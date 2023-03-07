G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США
Минфин США анонсировал пересмотр странами G7 потолка цен на нефть из России в марте
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила РИА Новости помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
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"Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен (на российскую нефть. — Прим. ред.)", — сказала она на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.
При этом Розенберг уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы в отношении конфликта на Украине.
Помощницу главы американского Минфина также спросили, наблюдают ли Соединенные Штаты дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ценового потолка.
"К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу", — заключила она.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную цену определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.