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G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США - РИА Новости, 08.03.2023
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22:49 07.03.2023 (обновлено: 01:20 08.03.2023)
https://ria.ru/20230307/neft-1856510514.html
G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США
G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США - РИА Новости, 08.03.2023
G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США
Страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила РИА Новости помощница министра финансов США по... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-07T22:49
2023-03-08T01:20
сша
g7
россия
экономика
в мире
санкции в отношении россии
министерство финансов сша
украина
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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила РИА Новости помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.При этом Розенберг уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы в отношении конфликта на Украине.Помощницу главы американского Минфина также спросили, наблюдают ли Соединенные Штаты дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ценового потолка. "К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу", — заключила она.Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную цену определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
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сша, g7, россия, экономика, в мире, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, украина
США, G7, Россия, Экономика, В мире, Санкции в отношении России, Министерство финансов США, Украина
G7 пересмотрит потолок цен на российскую нефть в марте, сообщил Минфин США

Минфин США анонсировал пересмотр странами G7 потолка цен на нефть из России в марте

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ХЬЮСТОН (США), 7 мар — РИА Новости. Страны "Большой семерки" планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила РИА Новости помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
«

"Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен (на российскую нефть. — Прим. ред.)", — сказала она на полях проходящей в Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

При этом Розенберг уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы в отношении конфликта на Украине.
Помощницу главы американского Минфина также спросили, наблюдают ли Соединенные Штаты дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке после введения ценового потолка.
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"К сожалению, мне нечего вам сообщить по данному вопросу", — заключила она.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Предельную цену определили в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря 2022, 10:00
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Потолок цен на российскую нефтьПосмотреть
 
СШАG7РоссияЭкономикаВ миреСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов СШАУкраина
 
 
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