https://ria.ru/20230307/neft-1856348773.html

Россия не признает принятого G7 потолка цен на нефть, заявили в Кремле

Россия не признает принятого G7 потолка цен на нефть, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2023

Россия не признает принятого G7 потолка цен на нефть, заявили в Кремле

Россия не признаёт никакого потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:43

2023-03-07T12:43

2023-03-07T12:50

цены на нефть

g7

экономика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

еврокомиссия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия не признаёт никакого потолка цен на нефть, установленного странами G7, работает так, чтобы не наносить ущерб себе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."С другой стороны, мы, конечно, приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаём... Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как относятся в Кремле к заявлению США о том, что установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть "работает хорошо".Он добавил, что потолок цен на российскую нефть "итак был достаточно вольготно установлен" с точки зрения стран G7.Также Песков отметил, что страны G7 установили "потолок цен" на российскую нефть, но его на самом деле нет, исходя из уровня цен на рынке."С одной стороны они (страны G7 - ред.) установили потолок, а с другой стороны вроде как потолка и нет, исходя из существующего уровня цен в существующей практике", - сказал Песков.Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут). Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.При этом Еврокомиссия разъяснила, что под этот потолок не попадают те нефтепродукты, которые "существенным образом переработаны в третьей стране", а также если они были произведены в третьей стране путем смешения российской и иностранной нефти. Насколько они должны быть переработаны и в какой пропорции могут быть смешаны, не уточнялось.Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство. Пока она не назначена.

https://ria.ru/20230307/ssha-1856259500.html

https://ria.ru/20230210/lukashenko-1851110299.html

https://ria.ru/20230221/neft-1853485693.html

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цены на нефть, g7, экономика, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз