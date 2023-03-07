https://ria.ru/20230307/nato-1856428815.html

Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО

Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 07.03.2023

Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО

Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО, которое включало бы дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей, заявил... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:50

2023-03-07T15:50

2023-03-07T15:51

в мире

литва

нато

германия

арвидас анушаускас

борис писториус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767472646_0:29:3121:1785_1920x0_80_0_0_8c02b4ebee8889129a8696315440b6af.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО, которое включало бы дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас."Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны", - сказал Анушаускас, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе с немецким коллегой Борисом Писториусом. Трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).

https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html

литва

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, нато, германия, арвидас анушаускас, борис писториус