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Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 07.03.2023
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15:50 07.03.2023 (обновлено: 15:51 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/nato-1856428815.html
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 07.03.2023
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО
Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО, которое включало бы дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:50
2023-03-07T15:51
в мире
литва
нато
германия
арвидас анушаускас
борис писториус
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО, которое включало бы дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас."Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны", - сказал Анушаускас, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе с немецким коллегой Борисом Писториусом. Трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).
https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html
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в мире, литва, нато, германия, арвидас анушаускас, борис писториус
В мире, Литва, НАТО, Германия, Арвидас Анушаускас, Борис Писториус
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО

Минобороны Литвы: Вильнюс и Берлин хотят усилить восточный фланг НАТО системами ПВО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаг НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО, которое включало бы дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны", - сказал Анушаускас, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе с немецким коллегой Борисом Писториусом. Трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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В миреЛитваНАТОГерманияАрвидас АнушаускасБорис Писториус
 
 
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