https://ria.ru/20230307/nato-1856428815.html
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО - РИА Новости, 07.03.2023
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО
Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО, которое включало бы дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:50
2023-03-07T15:50
2023-03-07T15:51
в мире
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нато
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арвидас анушаускас
борис писториус
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Литва и Германия договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО, которое включало бы дислокацию дополнительных систем ПВО и истребителей, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас."Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны", - сказал Анушаускас, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе с немецким коллегой Борисом Писториусом. Трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).
https://ria.ru/20230215/nato-1852263787.html
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в мире, литва, нато, германия, арвидас анушаускас, борис писториус
В мире, Литва, НАТО, Германия, Арвидас Анушаускас, Борис Писториус
Литва и ФРГ договорились о необходимости усиления восточного фланга НАТО
Минобороны Литвы: Вильнюс и Берлин хотят усилить восточный фланг НАТО системами ПВО