https://ria.ru/20230307/nalogi-1856443769.html

Эксперт дал совет блогерам по уплате налогов

Эксперт дал совет блогерам по уплате налогов - РИА Новости, 07.03.2023

Эксперт дал совет блогерам по уплате налогов

Блогерам проще всего платить налоги как самозанятым, может подойти и режим индивидуального предпринимателя, а чтобы обезопасить себя от уголовного дела... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T16:40

2023-03-07T16:40

2023-03-07T17:08

экономика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Блогерам проще всего платить налоги как самозанятым, может подойти и режим индивидуального предпринимателя, а чтобы обезопасить себя от уголовного дела достаточно просто соблюдать налоговое законодательство, прокомментировал РИА Новости юрист публичного права Key Consulting Group Вячеслав Радов. Столичный главк СК РФ ранее во вторник сообщил о возбуждении уголовного дела об уклонении от налогов против фитнес-блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее мужа. По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, не стала переходить на стандартную систему, хотя ее доход превысил этот лимит. Общая сумма не уплаченных казне налогов оценивается в 300 миллионов рублей. "Нежелательных процессуальных действий со стороны правоохранительных органов избежать можно исключительно посредством соблюдения налогового законодательства", - отметил Радов, рассуждая о том, как стоит вести себя блогерам-бизнесменам при уплате налогов. "В частности, самозанятые вовсе могут прикрепить конкретную карту, с получения средств на которую автоматически будет формироваться налог, оплату которого возможно установить также в автоматическом режиме", - отметил он. Лимит дохода для самозанятого составляет 2,4 миллиона рублей в год. Для ведения бизнеса с более существенными оборотами можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. "Такие формы налогового оформления своей деятельности позволяют не только не платить большой налог, в том числе в 13%, но и не беспокоиться о том, что что-то будет не так", - пояснил эксперт. Уклонение же от уплаты налогов, напомнил Радов, влечет и налоговую ответственностью в виде штрафов, и уголовную. "На сегодняшний день при выявлении недоимки в несколько миллионов правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело, в рамках которого могут предпринимать любые мероприятия: обыски, допросы, аресты имущества и так далее", - добавил он, отметив, что избежать уголовного наказания можно при полном возмещении всех убытков бюджету.

https://ria.ru/20230307/rassledovanie-1856358728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230307/chekaliny-1856298145.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, следственный комитет россии (ск рф)