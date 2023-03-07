https://ria.ru/20230307/nagrady-1856347705.html
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам - РИА Новости, 07.03.2023
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам
Президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок, проведет ряд служебных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:41
2023-03-07T12:41
2023-03-07T15:05
владимир путин
россия
дмитрий песков
международный женский день
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_0:251:3122:2007_1920x0_80_0_0_28d790fa442483765c0142422a494976.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок, проведет ряд служебных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня. Будут завтра и другие мероприятия, служебные", - сказал Песков журналистам.Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин "вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга".
https://ria.ru/20230131/prazdnik-1848743509.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_c11b450fceb79f7e5cf528d33a24ef32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, международный женский день, политика
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Международный женский день, Политика
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам
Песков заявил, что Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок, проведет ряд служебных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня. Будут завтра и другие мероприятия, служебные", - сказал Песков журналистам.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин "вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга".
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника