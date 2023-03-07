https://ria.ru/20230307/nagrady-1856347705.html

Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам

Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам - РИА Новости, 07.03.2023

Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам

Президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок, проведет ряд служебных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:41

2023-03-07T12:41

2023-03-07T15:05

владимир путин

россия

дмитрий песков

международный женский день

политика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок, проведет ряд служебных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня. Будут завтра и другие мероприятия, служебные", - сказал Песков журналистам.Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин "вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга".

https://ria.ru/20230131/prazdnik-1848743509.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, дмитрий песков, международный женский день, политика