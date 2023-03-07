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Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам - РИА Новости, 07.03.2023
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12:41 07.03.2023 (обновлено: 15:05 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/nagrady-1856347705.html
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам - РИА Новости, 07.03.2023
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам
Президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок, проведет ряд служебных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:41
2023-03-07T15:05
владимир путин
россия
дмитрий песков
международный женский день
политика
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок, проведет ряд служебных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня. Будут завтра и другие мероприятия, служебные", - сказал Песков журналистам.Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин "вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга".
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владимир путин, россия, дмитрий песков, международный женский день, политика
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Международный женский день, Политика
Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам

Песков заявил, что Путин 8 марта вручит государственные награды выдающимся россиянкам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 8 марта наградит госнаградами выдающихся россиянок, проведет ряд служебных мероприятий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня. Будут завтра и другие мероприятия, служебные", - сказал Песков журналистам.
Как уточнили в пресс-службе Кремля, Путин "вручит ордена, медали и знаки о присвоении почетных званий за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга".
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника
31 января, 17:40
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковМеждународный женский деньПолитика
 
 
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