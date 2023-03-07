https://ria.ru/20230307/nagrada-1856377941.html
Володин вручил награды медиагруппе "Россия сегодня" и ее сотрудницам
Володин вручил награды медиагруппе "Россия сегодня" и ее сотрудницам - РИА Новости, 07.03.2023
Володин вручил награды медиагруппе "Россия сегодня" и ее сотрудницам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил сотрудниц медиагруппы "Россия сегодня" – военкора РИА Новости из Луганска Олесю Потапову, заместителя... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:44
2023-03-07T13:44
2023-03-07T14:59
общество
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил сотрудниц медиагруппы "Россия сегодня" – военкора РИА Новости из Луганска Олесю Потапову, заместителя руководителя политической редакции Марию Сидибе, выпускающих редакторов Светлану Корзун и Любовь Шагинову, руководителя Международного мультимедийного пресс-центра Ольгу Колеву, главу видеодирекции Ольгу Анисимову и многих других - за активную работу по информационному сопровождению внутренней и внешней политики РФ. Сотрудницам медиагруппы были объявлены благодарности. "В Государственной Думе аккредитовано 1050 журналистов. При этом в думском пуле работают представители сразу нескольких подразделений МИА - корреспонденты РИА Новости, экономического агентства Прайм, агентства и радио Sputnik. Это самое большое представительство", - сказал Володин на церемонии награждения. После этого спикер Госдумы вручил генеральному директору "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву награду коллективу медиагруппы. "Спасибо за столь высокую оценку агентства, служим России!" - сказал Киселев. Володин назвал открытость парламента и обратную связь со СМИ условиями качества принимаемых решений. "Открытость и обратная связь с гражданами, которую обеспечивают в том числе средства массовой информации – важнейшая составляющая в работе депутатов и Государственной Думы в целом. Это одно из условий качества принимаемых нами решений", - сказал он.
https://ria.ru/20230307/nagrady-1856347705.html
https://ria.ru/20230113/pozdravlenie-1844629964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вручение наград коллективу медиагруппы "Россия сегодня"
Вручение наград коллективу медиагруппы "Россия сегодня"
2023-03-07T13:44
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин вручил награды медиагруппе "Россия сегодня" и ее сотрудницам
Спикер Госдумы Володин наградил медиагруппу "Россия сегодня" и ее сотрудниц
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил сотрудниц медиагруппы "Россия сегодня" – военкора РИА Новости из Луганска Олесю Потапову, заместителя руководителя политической редакции Марию Сидибе, выпускающих редакторов Светлану Корзун и Любовь Шагинову, руководителя Международного мультимедийного пресс-центра Ольгу Колеву, главу видеодирекции Ольгу Анисимову и многих других - за активную работу по информационному сопровождению внутренней и внешней политики РФ.
Сотрудницам медиагруппы были объявлены благодарности.
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"В Государственной Думе аккредитовано 1050 журналистов. При этом в думском пуле работают представители сразу нескольких подразделений МИА - корреспонденты РИА Новости, экономического агентства Прайм, агентства и радио Sputnik. Это самое большое представительство", - сказал Володин на церемонии награждения.
После этого спикер Госдумы
вручил генеральному директору "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
награду коллективу медиагруппы. "Спасибо за столь высокую оценку агентства, служим России
!" - сказал Киселев.
Володин назвал открытость парламента и обратную связь со СМИ условиями качества принимаемых решений. "Открытость и обратная связь с гражданами, которую обеспечивают в том числе средства массовой информации – важнейшая составляющая в работе депутатов и Государственной Думы в целом. Это одно из условий качества принимаемых нами решений", - сказал он.
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