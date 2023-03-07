https://ria.ru/20230307/nagrada-1856377941.html

Володин вручил награды медиагруппе "Россия сегодня" и ее сотрудницам

Володин вручил награды медиагруппе "Россия сегодня" и ее сотрудницам - РИА Новости, 07.03.2023

Володин вручил награды медиагруппе "Россия сегодня" и ее сотрудницам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил сотрудниц медиагруппы "Россия сегодня" – военкора РИА Новости из Луганска Олесю Потапову, заместителя... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:44

2023-03-07T13:44

2023-03-07T14:59

общество

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин наградил сотрудниц медиагруппы "Россия сегодня" – военкора РИА Новости из Луганска Олесю Потапову, заместителя руководителя политической редакции Марию Сидибе, выпускающих редакторов Светлану Корзун и Любовь Шагинову, руководителя Международного мультимедийного пресс-центра Ольгу Колеву, главу видеодирекции Ольгу Анисимову и многих других - за активную работу по информационному сопровождению внутренней и внешней политики РФ. Сотрудницам медиагруппы были объявлены благодарности. "В Государственной Думе аккредитовано 1050 журналистов. При этом в думском пуле работают представители сразу нескольких подразделений МИА - корреспонденты РИА Новости, экономического агентства Прайм, агентства и радио Sputnik. Это самое большое представительство", - сказал Володин на церемонии награждения. После этого спикер Госдумы вручил генеральному директору "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву награду коллективу медиагруппы. "Спасибо за столь высокую оценку агентства, служим России!" - сказал Киселев. Володин назвал открытость парламента и обратную связь со СМИ условиями качества принимаемых решений. "Открытость и обратная связь с гражданами, которую обеспечивают в том числе средства массовой информации – важнейшая составляющая в работе депутатов и Государственной Думы в целом. Это одно из условий качества принимаемых нами решений", - сказал он.

https://ria.ru/20230307/nagrady-1856347705.html

https://ria.ru/20230113/pozdravlenie-1844629964.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, вячеслав володин, госдума рф