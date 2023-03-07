https://ria.ru/20230307/naemniki-1856354559.html

Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск

Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск - РИА Новости, 07.03.2023

Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск

Пять воевавших на на Украине грузинских наемников объявлены в международный розыск, еще трем гражданам Грузии предъявлены аналогичные обвинения, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:50

2023-03-07T12:50

2023-03-07T12:56

специальная военная операция на украине

украина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

грузия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пять воевавших на на Украине грузинских наемников объявлены в международный розыск, еще трем гражданам Грузии предъявлены аналогичные обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Помимо этого получены доказательства участия в составе "Грузинского национального легиона" еще троих граждан Грузии, им предъявлено аналогичное обвинение", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас ведется сбор данных, необходимых для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.

https://ria.ru/20221124/naemniki-1833971635.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, грузия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр