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Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск - РИА Новости, 07.03.2023
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12:50 07.03.2023 (обновлено: 12:56 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/naemniki-1856354559.html
Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск
Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск - РИА Новости, 07.03.2023
Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск
Пять воевавших на на Украине грузинских наемников объявлены в международный розыск, еще трем гражданам Грузии предъявлены аналогичные обвинения, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:50
2023-03-07T12:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
грузия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пять воевавших на на Украине грузинских наемников объявлены в международный розыск, еще трем гражданам Грузии предъявлены аналогичные обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Помимо этого получены доказательства участия в составе "Грузинского национального легиона" еще троих граждан Грузии, им предъявлено аналогичное обвинение", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас ведется сбор данных, необходимых для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.
https://ria.ru/20221124/naemniki-1833971635.html
украина
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украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, грузия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Грузия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск

СК обвинил пятерых грузинских наемников, воевавших за Украину, в международный розыск

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пять воевавших на на Украине грузинских наемников объявлены в международный розыск, еще трем гражданам Грузии предъявлены аналогичные обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Помимо этого получены доказательства участия в составе "Грузинского национального легиона" еще троих граждан Грузии, им предъявлено аналогичное обвинение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас ведется сбор данных, необходимых для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьГрузияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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