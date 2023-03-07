https://ria.ru/20230307/naemniki-1856354559.html
Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск
Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск - РИА Новости, 07.03.2023
Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск
Пять воевавших на на Украине грузинских наемников объявлены в международный розыск, еще трем гражданам Грузии предъявлены аналогичные обвинения, сообщает... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:50
2023-03-07T12:50
2023-03-07T12:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
грузия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пять воевавших на на Украине грузинских наемников объявлены в международный розыск, еще трем гражданам Грузии предъявлены аналогичные обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ."В рамках расследования фактов участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников следствием объявлены в международный розыск пять граждан Грузии, которым ранее заочно было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Помимо этого получены доказательства участия в составе "Грузинского национального легиона" еще троих граждан Грузии, им предъявлено аналогичное обвинение", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас ведется сбор данных, необходимых для привлечения к уголовной ответственности наемников и из других стран.
https://ria.ru/20221124/naemniki-1833971635.html
украина
россия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, грузия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Грузия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пятерых наемников, воевавших за Украину, объявили в международный розыск
СК обвинил пятерых грузинских наемников, воевавших за Украину, в международный розыск