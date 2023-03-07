https://ria.ru/20230307/nachalo-1856394665.html

В США раскрыли, каким будет начало конца киевского режима

В США раскрыли, каким будет начало конца киевского режима - РИА Новости, 07.03.2023

В США раскрыли, каким будет начало конца киевского режима

Взятие российскими силами Артемовска может стать началом конца для киевского режима, заявил на страницах Asia Times экс-сотрудник конгресса США, научный... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:26

2023-03-07T14:26

2023-03-07T15:55

в мире

артемовск

днепр (город)

россия

конгресс сша

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Взятие российскими силами Артемовска может стать началом конца для киевского режима, заявил на страницах Asia Times экс-сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт.По его словам, мнение о том, что украинский конфликт окажется способом ослабить российскую армию, больше походит на фантазию, а ситуация в Артемовске лишь демонстрирует готовность Москвы продолжать добиваться поставленных целей."Украина выводит свои войска из осажденного города. Конечно, сам по себе он никому не важен. Что важно в этом населенном пункте, так это то, что он лежит на пути к Днепру. Будучи бьющимся сердцем торговли и транспортных коммуникаций, Днепр стал главной артерией для Украины. <...> Вытеснение украинских войск, вероятно, позволит России устремиться к Днепру. Российский контроль над Днепром также предотвратит необдуманное нападение украинцев на Крым", — пояснил Вайхерт.По мнению эксперта, отношение украинского командования к ситуации в Артемовске обусловлено фанатизмом. Вайхерт сравнил его с поведением нацистского руководства, которое отдавало приказы целым армиям занимать оборонительные позиции, которые существовали только на картах.Ранее австрийский полковник Маркус Рейснер заявил, что украинские силы начали постепенный отход из Артемовска еще две недели назад. По его данным, российские войска в скором времени возьмут город под контроль.

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856320400.html

https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856356316.html

артемовск

днепр (город)

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, артемовск, днепр (город), россия, конгресс сша