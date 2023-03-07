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В США раскрыли, каким будет начало конца киевского режима
В США раскрыли, каким будет начало конца киевского режима - РИА Новости, 07.03.2023
В США раскрыли, каким будет начало конца киевского режима
Взятие российскими силами Артемовска может стать началом конца для киевского режима, заявил на страницах Asia Times экс-сотрудник конгресса США, научный... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:26
2023-03-07T14:26
2023-03-07T15:55
в мире
артемовск
днепр (город)
россия
конгресс сша
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Взятие российскими силами Артемовска может стать началом конца для киевского режима, заявил на страницах Asia Times экс-сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт.По его словам, мнение о том, что украинский конфликт окажется способом ослабить российскую армию, больше походит на фантазию, а ситуация в Артемовске лишь демонстрирует готовность Москвы продолжать добиваться поставленных целей."Украина выводит свои войска из осажденного города. Конечно, сам по себе он никому не важен. Что важно в этом населенном пункте, так это то, что он лежит на пути к Днепру. Будучи бьющимся сердцем торговли и транспортных коммуникаций, Днепр стал главной артерией для Украины. <...> Вытеснение украинских войск, вероятно, позволит России устремиться к Днепру. Российский контроль над Днепром также предотвратит необдуманное нападение украинцев на Крым", — пояснил Вайхерт.По мнению эксперта, отношение украинского командования к ситуации в Артемовске обусловлено фанатизмом. Вайхерт сравнил его с поведением нацистского руководства, которое отдавало приказы целым армиям занимать оборонительные позиции, которые существовали только на картах.Ранее австрийский полковник Маркус Рейснер заявил, что украинские силы начали постепенный отход из Артемовска еще две недели назад. По его данным, российские войска в скором времени возьмут город под контроль.
https://ria.ru/20230307/artemovsk-1856320400.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, днепр (город), россия, конгресс сша
В мире, Артемовск, Днепр (город), Россия, Конгресс США
В США раскрыли, каким будет начало конца киевского режима
Автор Asia Times Вайхерт: ситуация в Артемовске стала началом конца для киевского режима
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Взятие российскими силами Артемовска может стать началом конца для киевского режима, заявил на страницах Asia Times
экс-сотрудник конгресса США, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт.
По его словам, мнение о том, что украинский конфликт окажется способом ослабить российскую армию, больше походит на фантазию, а ситуация в Артемовске лишь демонстрирует готовность Москвы продолжать добиваться поставленных целей.
Небольшие группы украинских войск хаотично отступают из Артемовска
"Украина выводит свои войска из осажденного города. Конечно, сам по себе он никому не важен. Что важно в этом населенном пункте, так это то, что он лежит на пути к Днепру. Будучи бьющимся сердцем торговли и транспортных коммуникаций, Днепр стал главной артерией для Украины
. <...> Вытеснение украинских войск, вероятно, позволит России устремиться к Днепру. Российский контроль над Днепром также предотвратит необдуманное нападение украинцев на Крым", — пояснил Вайхерт.
По мнению эксперта, отношение украинского командования к ситуации в Артемовске обусловлено фанатизмом. Вайхерт сравнил его с поведением нацистского руководства, которое отдавало приказы целым армиям занимать оборонительные позиции, которые существовали только на картах.
«
"Медленная и мучительная смерть украинского режима уже близка. Независимо от того, произойдет ли это через несколько месяцев или через год, русские никуда не денутся, и они собираются вести этот конфликт так же, как они вели все предыдущие в своей истории", — заключил Вайхерт.
Ранее австрийский полковник Маркус Рейснер заявил, что украинские силы начали постепенный отход из Артемовска еще две недели назад. По его данным, российские войска в скором времени возьмут город под контроль.
Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском