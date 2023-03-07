Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент
Митингующие против закона об иноагентах в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент
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Беспорядки у парламента в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси прорвали железные заграждения у входа в парламент, пытаясь ворваться во внутренний двор здания, кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах.
"Митингующие прорвали железные ограждения, установленные перед главной калиткой парламента. На территории внутреннего двора парламента стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона митингуюших. Проспект Руставели все еще перекрыт демонстрантами", - сообщает телекомпания "Рустави 2".
В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.