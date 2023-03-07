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Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент - РИА Новости, 08.03.2023
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23:59 07.03.2023 (обновлено: 00:01 08.03.2023)
https://ria.ru/20230307/miting-1856514365.html
Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент
Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент - РИА Новости, 08.03.2023
Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент
Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси прорвали железные заграждения у входа в парламент, пытаясь ворваться во внутренний двор... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-07T23:59
2023-03-08T00:01
в мире
тбилиси
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси прорвали железные заграждения у входа в парламент, пытаясь ворваться во внутренний двор здания, кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах. "Митингующие прорвали железные ограждения, установленные перед главной калиткой парламента. На территории внутреннего двора парламента стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона митингуюших. Проспект Руставели все еще перекрыт демонстрантами", - сообщает телекомпания "Рустави 2". В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
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в мире, тбилиси, грузия, саломе зурабишвили
В мире, Тбилиси, Грузия, Саломе Зурабишвили
Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент

Митингующие против закона об иноагентах в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент

© Sputnik / Sputnik | Перейти в медиабанкБеспорядки у парламента в Тбилиси
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Беспорядки у парламента в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси прорвали железные заграждения у входа в парламент, пытаясь ворваться во внутренний двор здания, кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах.
"Митингующие прорвали железные ограждения, установленные перед главной калиткой парламента. На территории внутреннего двора парламента стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона митингуюших. Проспект Руставели все еще перекрыт демонстрантами", - сообщает телекомпания "Рустави 2".
В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства.
Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Президент Грузии поддержала митингующих в Тбилиси
Вчера, 23:21
 
В миреТбилисиГрузияСаломе Зурабишвили
 
 
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