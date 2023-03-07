https://ria.ru/20230307/miting-1856514365.html

Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент

Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент - РИА Новости, 08.03.2023

Митингующие в Тбилиси прорвали заграждения у входа в парламент

Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси прорвали железные заграждения у входа в парламент, пытаясь ворваться во внутренний двор... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-07T23:59

2023-03-07T23:59

2023-03-08T00:01

в мире

тбилиси

грузия

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Протестующие против закона об иностранных агентах в центре Тбилиси прорвали железные заграждения у входа в парламент, пытаясь ворваться во внутренний двор здания, кадры транслируют грузинские телекомпании в прямых эфирах. "Митингующие прорвали железные ограждения, установленные перед главной калиткой парламента. На территории внутреннего двора парламента стоят бригады спецназа, которые применяют водометы и пенную воду для разгона митингуюших. Проспект Руставели все еще перекрыт демонстрантами", - сообщает телекомпания "Рустави 2". В Тбилиси перед зданием парламента с утра проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.

https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856512507.html

тбилиси

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия, саломе зурабишвили